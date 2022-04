Catat Jadwal One Way Arus Mudik dan Balik Lebaran 2022 Tol Cikampek-Kalikangkung

Sejumlah kendaraan pemudik melintas di tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin, 3 Juni 2019. Korlantas Polri memperpanjang sistem jalur satu arah (one way) dari Jakarta hingga Semarang karena volume pemudik masih tinggi. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -Sistem rekayasa lalulintas satu arah atau one way akan dilakukan di Tol Cikampek hingga Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah selama periode mudik Lebaran 2022. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Romin Thaib mengatakan sistem rekayasa lalu lintas tidak akan diterapkan selama 24 jam.

“Jadwalnya sudah ada, masyarakat harus paham dan harus diingatkan lagi,” kata Romin dalam keterangan tertulis, 24 April 2022.

Kombes Romin mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik via Jalan Tol Cikampek hingga Tol Kalikangkung untuk mengetahui secara pasti jadwal penerapan sistem one way. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di dua arah.

“Misalnya ketika jadwal one way dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Artinya, orang yang mau menuju ke Jakarta agar menunda dulu perjalanan. Setelah jadwal one way hari ini selesai misalnya, nah baru lakukan perjalanan menuju ke Jakarta,” katanya.

Adapun jadwal penerapan rekayasa lalulintas one way arus mudik dan balik Lebaran 2022 Tol Cikampek-Kalikangkung adalah sebagai berikut.

Kamis, 28 April 2022

47 (Karawang) – KM.414 (Kalikangkung)

Pukul 17.00 – 24.00 WIB Jumat, 29 April 2022

47 (Karawang) – KM.414 (Kalikangkung)

Pukul 07.00 – 24.00 WIB Sabtu, 30 April 2022

47 (Karawang) – KM.414 (Kalikangkung).

Pukul 07.00 – 24.00 WIB Minggu, 1 Mei 2022

47 (Karawang) – KM.414 (Kalikangkung).

Pukul 07.00 – 12.00 WIB Jumat, 6 Mei 2022

414 (Kalikangkung) – KM.47 (Karawang).

Pukul 14.00 – 24.00 WIB Sabtu, 7 Mei 2022

414 (Kalikangkung) – KM.47 (Karawang).

Pukul 07.00 – 24.00 WIB Minggu, 8 Mei 2022

414 (Kalikangkung) – KM.47 (Karawang).

Pukul 07.00 sampai dengan Senin, 9 Mei 2022 pukul 03.00.

KM.414 (Kalikangkung) – KM 3+500 (Halim)

Baca Juga: Jadwal One Way Mudik Lebaran: Jalan Tol ke Jakarta Tutup, Cek Jalur Alternatif