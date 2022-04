Harga CPO di Jambi Naik jadi Rp 15.788 per Kilogram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak sawit mentah atau harga CPO di Jambi pada periode 22-28 April 2022 naik sebesar Rp 317 dari Rp 15.471 menjadi Rp 15.788 per kilogram. Adapun harga Tanda Buah Segar (TBS) turun Rp 54 dari Rp 2.997 menjadi Rp 2.943 per kilogram dan inti sawit anjlok Rp 3.222 dari Rp 13.211 jadi Rp 9.989 per kilogram.

"Hasil yang ditetapkan tim perumus kali ini hanya harga CPO yang naik, sedangkan TBS dan inti sawit mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya," kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima di Jambi, Sabtu, 23 April 2022.

Adapun penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit adalah hasil kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Berikut selengkapnya data harga TBS yang ditetapkan per kilogram:

usia tanam tiga tahun Rp 2.943

usia tanam 4 tahun Rp 3.128



usia tanam 5 tahun Rp 3.273



usia tanam 6 tahun Rp 3.411



dan usia tanam 7 tahun Rp 3.497



usia tanam 8 tahun senilai Rp 3.570



usia tanam 9 tahun Rp 3.642



usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp 3.751



usia 21 hingga 24 tahun Rp 3.636



di atas 25 tahun Rp 3.466

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara sebelumnya memperkirakan Indonesia berpotensi kehilangan devisa sekitar US$ 3 miliar jika pemerintah berkukuh melarang ekspor produk minyak goreng dan bahan bakunya.