Tol Cisumdawu Bisa Dipergunakan Mudik Sampai Sumedang

TEMPO.CO, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, jalan tol Cisumdawu sudah bisa dipergunakan hingga Seksi 3 di Cimalaka Sumedang untuk mudik Lebaran.

“Kepada yang mudik ke arah Sumedang, Majalengka tidak usah lewat Cadas Pangeran. Bisa lewat Cisumdawu sampai di Cimalaka,” kata dia, Kamis, 22 April 2022.

Ridwan Kamil mengumumkannya selepas memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2022 di depan Gedung Sate, Bandung, Kamis, 22 April 2022. Apel tersebut diikuti Kapolda Jabar Irjen Suntana, dan Pangdam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo.

“Dalam waktu dekat akan terjadi kenaikan signifikan arus lalu-lintas khususnya di jalur utara,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menghimbau masyarakat yang hendak mudik melintasi Jawa Barat agar memanfaatkan jalur selatan (Pansela). Presiden Joko Widodo pekan depan akan mengecek kesiapan jalur selatan tersebut.

“Jangan semuanya lewat utara. Kalau mau ke Cilacap, Jogjakarta misalkan itu bisa lewat Sukabumi, melipir Pangandaran, Cilacap, Purwokerto, tembus ke Jojga, bahkan ke Solo. Jadi ada pilihan itu supaya 85,5 juta pemudik yang mayoritas 40 persen menggunakan kendaraan pribadi itu bisa ada alternatif-alternatif yang punya potensi tidak macet,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, jalan tol akan dipergunakan satu arah atau one way sejak dari Jakarta hingga Jawa Tengah dalam tiga hari mulai 27 April sore hari untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan pemudik. Dengan demikian kendaraan yang menuju ke arah sebaliknya akan diminta menggunakan jalur non tol. Selama one way tersebut akan diberlakukan pembatasan waktu singgah dan kapasitas di Rest Area.