Mendag Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan Pasokan Aman

Pedagang beraktivitas di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok kini mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Kini harga telur merangkak naik menjadi rata-rata Rp25.500 per kilogram. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan per 18 April 2022, rata-rata nasional seluruh bahan pokok stabil dan stoknya tersedia dengan aman.

"Kami akan terus memantau dan menginformasikan perkembangan harga dan pasokan bahan pokok untuk memastikan masyarakat bisa merayakan Ramadan dan Idul Fitri dengan khusyuk dan nyaman," kata Muhammad Lutfi secara virtual, di Jakarta, Selasa, 19 April 2022.

Ia memaparkan harga rata-rata beras medium Selasa, 18 April 2022 adalah Rp 10.400 per kilogram (kg) atau turun 1,89 persen dari periode Idul Fitri tahun lalu.

Beras premium stabil di Rp 12.400 per kg dengan harga terendah Rp 11.500 per kg di wilayah sentra produksi seperti Jawa dan Sulawesi. Sedangkan harga tertinggi adalah Rp 13.500 per kg di Maluku dan Papua.

Kemudian harga gula pasir Rp 14.700 per kg atau terjadi kenaikan 2,8 persen dari bulan lalu dengan stok nasional masih cukup hingga dua bulan ke depan.

Untuk harga daging sapi adalah Rp 133.100 per kg, naik tipis 0,6 persen dari minggu lalu. Akan tetapi secara keseluruhan masih lebih rendah 0,82 persen dari harga saat Ramadhan tahun lalu.

Adapun harga daging ayam ras berada di Rp 37.100 per kg, turun 1,07 persen dari minggu lalu. Sementara harga telur ayam stabil di Rp 26.100 per kg.

Kemudian harga bawang merah adalah Rp 33.600 per kg, turun 2,61 persen dari minggu lalu, dan bahkan telah turun 5,26 persen dari harga bulan lalu.