BRI Raih Tiga Penghargaan Top CSR Awards 2022

INFO BISNIS - BRI kembali membuktikan kiprahnya dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility/CSR, dengan menyabet tiga penghargaan dari Top CSR Awards 2022. Ketiga penghargaan tersebut yakni TOP CSR Awards 2022 #Star 5, Top CSR Golden Thropy 2022 dan TOP Leader on CSR Commitment 2022.

Terkait pencapaian tersebut, Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, mengatakan bahwa program-program TJSL juga memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan. TJSL menjadi kewajiban bagi seluruh perusahaan dalam menjaga keseimbangan dan kesinambungan kinerja dengan lingkungan sekitar dan kesejahteraan masyarakat.

TJSL adalah salah satu proses menciptakan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan untuk penciptaan bisnis/usaha yang berkelanjutan. Hal itu sama pentingnya dengan peran utama BRI dalam memberikan layanan kepada nasabah di atas ekspektasi dan menyediakan tempat kerja yang kondusif untuk menumbuhkembangkan karir sesuai potensi karyawan di dalam tubuh organisasi perseroan.

“Kami merasa bangga dan terhormat mendapatkan penghargaan ini. Karena dengan prestasi ini membuktikan BRI memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar,” katanya.

Adapun penghargaan Top CSR Awards diselenggarakan setiap tahun oleh Majalah Top Business. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan terkemuka dari berbagai lintas industri yang berasal dari Indonesia. Tahun ini acara digelar di Hotel Raffles Jakarta dengan tema “Being a Responsible Company is the Key Strategy for Business Sustainable Growth”.

Selain BRI, terdapat 850 kandidat lainnya dengan 160 finalis. Terdapat lima kriteria penilaian dalam ajang ini. Pertama, terkait tingkat Keselarasan CSR dengan strategi bisnis melalui pendekatan CSV (Creating Shared Value). Kedua, bentuk program CSR unggulan di masa Covid-19. Ketiga, sejauh mana CSR perusahaan sudah mengadopsi ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Keempat, mengenai kebijakan dan sistem tata kelola CSR. Kelima, adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan bisnis dan CSR perusahaan secara win-win. Yaitu melalui penciptaan nilai manfaat bersama termasuk peranannya terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan.

Catur melanjutkan, program TJSL/CSR diharapkan dapat berdampak positif dalam tiga bidang yaitu pendidikan, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan Lingkungan.

CSR BRI Peduli pun berkomitmen mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu dengan menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik corporate governance yang baik di setiap operasional perseroan.

Selama 2021, lebih dari 2000 program dijalankan dalam program BRI Peduli dan telah mendukung pencapaian SDGs dengan beberapa program utama seperti BRI Peduli Desa BRIlian, BRI Peduli Creation Scholarship, BRI Peduli Bersih-Bersih Kali dan Women Empowernment.

Sementara program-program lain juga dijalankan dengan mengacu pada tujuan SDGs yang mencakup aspek sosial antara lain mengacu pada SDGs poin 1 (No Poverty), 2 (Zero Hunger), 3 (Good Health & Well Being), 4 (Quality Education), dan poin 5 (Gender Equality).

Sementara itu untuk aspek ekonomi mengacu pada SDGs poin 7 (Affordable and Clean Energy), 8 (Decent Work and Economic Growth), 9 (Industry Innovation and Infrastructure), 10 (Reduced Inequalities), dan poin 17 (Partnerships for the Goal).

Sedangkan untuk aspek lingkungan mengacu pada SDGs poin 6 (Clean Water and Sanitation), 11 (Sustainable Cities and Communities), 12 (Responsible Consumption and Production), 13 (Climate Action), 14 (Life Below Water) dan poin 15 (Life on Land).

Ia menambahkan, tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan selaras dengan komitmen Perseroan dalam mendukung SDGs dan penerapan keuangan berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Dengan demikian program CSR BRI Peduli ini journey-nya sangat nyata karena program-program yang kami buat diklasifikasikan sesuai kebutuhan di lapangan dan tentunya dilakukan berkelanjutan. Harapannya, apa yang BRI berikan manfaatnya lebih dan semakin terasa oleh masyarakat,” kata Catur. (*)