Stok Pangan Dipastikan Stabil dan Terus Masuk ke Jakarta, Cek Harganya Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022, banyak konsumen maupun pedagang khawatir harga bahan pokok atau pangan terus naik. Sebab, hampir setiap tahun di hari-hari tertentu seperti hari raya keagamaan, harga bahan pokok biasanya melonjak.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya bersama pemangku kepentingan akan menjaga ketersediaan pangan. “Kita pastikan stok stabil dan masuk terus ke Jakarta,” katanya dalam unggahan akun Instagram resmi Badan Pangan Nasional @badanpangannasional, Jumat, 15 April 2022.

Lalu bagaimana sebenarnya pergerakan harga pangan strategis selama sepekan terakhir?

Berikut adalah harga pangan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) periode 7 – 14 April 2022:

Beras Rp 11.750 per kilogram, naik menjadi Rp 11.800 per kilogram Daging ayam Rp 37.650 per kilogram, turun menjadi Rp 37.500 per kilogram Daging sapi Rp 130.100 per kilogram, naik menjadi Rp 130.650 per kilogram Telur ayam Rp 25.650 per kilogram, naik menjadi Rp 25.700 per kilogram Bawang merah Rp 34.900 per kilogram, naik menjadi Rp 35.000 per kilogram Bawang putih Rp 33.100 per kilogram, turun menjadi Rp 32.800 per kilogram Cabai merah besar Rp 56.750 per kilogram, turun menjadi Rp 50.200 per kilogram Cabai merah keriting Rp 53.650 per kilogram, turun menjadi Rp 46.850 per kilogram Cabai rawit hijau Rp 49.500 per kilogram, turun menjadi Rp 44.300 per kilogram Cabai rawit merah Rp 64.300 per kilogram, turun menjadi Rp 49.950 per kilogram Minyak goreng curah tetap di harga Rp 20.000 per kilogram Gula pasir premium Rp 15.850 per kilogram, naik menjadi Rp 15.900 per kilogram Gula pasir lokal Rp 14.700 per kilogram, naik menjadi Rp 14.800 per kilogram

Sementara itu, harga pangan berdasarkan Informasi Pangan Jakarta per hari ini, Jumat, 15 April 2022:

Beras IR.I (IR 64) Rp 11.488 per kilogram Beras IR.III (IR 64) Rp 9.678 per kilogram Minyak goreng curah Rp 19.969 per kilogram Cabai merah keriting Rp 40.643 per kilogram Cabai merah besar (TW) Rp 53.650 per kilogram Cabai rawit hijau Rp 41.595 per kilogram Cabai rawit merah Rp 43.750 per kilogram Bawang merah Rp 38.162 per kilogram Bawang putih Rp 33.814 per kilogram Ayam Broiler/ras Rp 40.219 per ekor Telur ayam ras Rp 24.642 per kilogram

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya saat inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, beberapa hari lalu meminta para pedagang tidak menaikkan harga terlalu tinggi agar konsumsi rumah tangga terjaga. "Boleh naik (harga), tapi jangan tinggi-tinggi ya," katanya ketika berbincang dengan pedagang tempe.

Sebelum mengakhiri kunjungan di pasar tersebut, Lutfi mampir ke lapak pedagang daging sapi. Pedagang mengeluhkan bahwa harga daging sapi melejit bahkan sebelum Ramadan.

Lutfi mengatakan bahwa kenaikan harga pangan khususnya daging sapi terjadi karena kelangkaan stok daging impor dari Australia. Harga daging impor yang semula US$ 2 per kilogram naik menjadi US$ 4,2 per kilogram.

MUTIA YUANTISYA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

