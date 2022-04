Terpopuler Bisnis: Harga Daging Sapi Melejit, Aturan THR dan Gaji Ke-13 Diteken

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 14 April 2022, dimulai dari harga daging sapi melejit mencapai Rp 140 ribu per kg hingga Presiden Jokowi teken aturan tentang THR dan gaji ke-13 PNS.

Adapula berita tentang Bank Mandiri akan merombak 250 kantor cabang menjadi digital pada tahun ini hingga total kerugian korban investasi robot trading DNA Pro sekitar Rp 30,7 miliar.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang kemarin:

1. Harga Daging Sapi Melejit, Mendag: Orang Padang Makan Rendang Pakai Daging Kerbau

Harga daging sapi segar di pasar tradisional melejit mencapai Rp 140 ribu per kilogram. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah mendorong masyarakat untuk mencari alternatif produk lain, seperti daging kerbau.

“Kerbau itu disukai. Orang Padang kalau makan rendang pakai daging kerbau. Ini sudah terjadi pergeseran,” ujar Mendag Lutfi saat ditemui di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 14 April 2022.

Lutfi mengakui dulu masyarakat enggan mengkonsumsi daging kerbau karena cara penjualannya berbeda dengan daging sapi. Daging kerbau umumnya dipasarkan dalam bentuk kemasan beku atau dicampur dengan daging sapi.

Namun, kata Lutfi, tren itu telah berubah lantaran harga jual produknya lebih murah. Saat ini harga daging kerbau dipasarkan di kisaran Rp 80 ribu per kilogram.

Adapun tingginya harga daging sapi, kata Lutfi, terjadi karena pengaruh kebakaran hutan di Australia. Kelangkaan pasokan daging impor dari negara tersebut membuat harga meningkat dari US$ 2 per kilogram menjadi US$ 4,2 per kilogram.

