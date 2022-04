Jurus One Way dan Ganjil Genap Sekaligus di Jalur Mudik Lebaran, Mulai Kapan?

TEMPO.CO, Jakarta -Sistem satu arah atau one way dan ganjil genap secara bersamaan akan diberlakukan di jalan tol selama arus mudik Lebaran 2022.

Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan akan memberlakukan one way dan ganjil genap secara bersamaan saat puncak mudik Lebaran untuk mengantisipasi kemacetan lalu-lintas, khususnya di jalan tol, Jakarta-Cikampek KM 47 hingga Gerbang Jalan Tol Kalikangkung KM 414.

Jurus one way berlangsung mulai Kamis, 28 April 2022. One way berlaku pukul 17.00 sampai 24.00 WIB.

“Pada pelaksanaan mudik akan kita terapkan kebijakan one way dan ganjil genap bersamaan” Kata Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 13 April 2022.

Sementara itu Firman mengatakan pihaknya akan terus menerapkan kebijakan satu arah pada Jumat, 29 April, "one way akan dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB hingga 24.00 WIB pada tanggal 29 April berlaku di jalur yang sama. Selanjutnya ada Sabtu, 30 April, one way akan diterapkan pada pukul 07.00 hingga 24.00 WIB" ucapnya.

Firman mengimbau masyarakat yang akan menuju jalan tol arah timur untuk langsung memanfaatkan lajur kanan jalan bebas hambatan.

“Jangan khawatir kalau mau ke rest area, tempat peristirahatan di jalur D arah sebaliknya akan digunakan untuk pemudik (ke arah timur),” tutur Firman.

Sistem one way diterapkan, ada konsekuensi para pemakai jalan yang menggunakan jalur tol ke arah Jakarta dan mereka tidak akan masuk ke jalan bebas.

"Nanti akan ada petugas yang memandu agar (pengguna jalan) tidak masuk ke gate tol dan akan diluruskan melalui jalur arteri,” ujar Firman

Firman menyatakan pemberlakuan skenario lalu-lintas akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Korlantas memperkirakan pada 1 Mei, kemacetan tidak akan terjadi sepanjang hari. Dengan demikian, one way akan diterapkan mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB.

Selain one way, Polri juga akan menerapkan contraflow saat mudik nanti. Namun bila kendaraan tetap tidak bergerak, akan dilakukan one way.

"Apabila Polri tidak mengambil langkah intervensi rekayasa, kendaraan tidak akan bergerak. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen kapasitas jalan yaitu paling sederhana kita akan menambah satu lajur berupa contraflow, juga masih kurang kita akan melakukan one way dari arah Jakarta menuju arah timur," ujarnya.

Sementara untuk arus balik, Korlantas Polri akan memberlakukan skenario serupa. One way rencananya diterapkan pada 6-8 Mei. Pada 6 Mei, one way berlaku pukul 14.00 hingga pukul 24.00 WIB.

“Kita mulai one way dari Gerbang Tol Kalikungkung sampai KM 47. Lalu pada Sabtu (7 Mei) akan diperpanjang sampai KM 3+500 Halim (Perdanakusuma),” ucap Firman.

Selanjutnya pada Minggu, 8 Mei, one way mudik Lebaran juga akan diterapkan hingga Halim Perdanakusuma.

IDRIS BOUFAKAR

