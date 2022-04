Realisasi Investasi Amerika di Jawa Timur 2021 Capai Rp 7,69 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat melalui Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya menjajaki peluang investasi dan kemitraan antar bisnis jangka panjang dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur.

"Amerika Serikat memiliki kemitraan jangka panjang yang baik di Jawa Timur, dan kami terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada inovasi, kewirausahaan, dan teknologi," kata Konsul Jenderal AS Jonathan Alan dalam sambutannya di pembukaan seminar berjudul "Let's DO-it: Connecting the United States with Eastern Indonesia Business" di Surabaya, Rabu 13 April 2022.

Seminar tersebut terselenggara atas kerja sama Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya dengan badan pemerintah yang berbasis di Kedutaan Besar AS di Jakarta, di antaranya U.S. Foreign Commercial Service (FCS), U.S. International Development Finance Corporation (DFC), dan U.S. Trade and Development Agency (USTDA).

Pada seminar tersebut juga mengundang 43 CEO dan pemilik perusahaan di Jawa Timur. Mereka diundang untuk menjajaki peluang investasi Pemerintah AS serta kemitraan antar bisnis.

Tidak hanya itu, beberapa perwakilan dari Pemerintah Amerika Serikat juga turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Paul Taylor dari FCS, Hanna Yolanda dari USTDA, dan Douglas Midland dari DFC. Joe Christofanelli dari Ernst & Young (EY) juga berpartisipasi secara virtual sebagai salah satu pembicara yang diundang dalam acara tersebut.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak juga turut menghadiri acara seminar ini untuk memperkuat kemitraan AS-Indonesia dalam bidang perdagangan, peluang investasi di bidang ekonomi digital, serta proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi.

Jonathan Alan mengatakan, salah satu dampak positif jangka panjang dan berkelanjutan terbesar yang dimilikinya adalah melalui kemitraan antarbisnis yang menciptakan lapangan kerja, memacu inovasi, dan mewujudkan pemahaman yang lebih baik antara Amerika Serikat dan masyarakat Indonesia.