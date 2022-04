Strategi Menteri ESDM Hadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan tengah mengambil sejumlah langkah untuk menghadapi dampak kenaikan harga minyak global.

"Adanya situasi global politik telah menyebabkan harga minyak global mengalami kenaikan, dimana rata-rata realisasi ICP (minyak mentah) sampai dengan Maret Tahun 2022 mencapai US$ 98,4 per barel," kata Arifin saat rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 13 April 2022.

Angka ICP itu, kata dia, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$ 63 per barel.

Adapun rata-rata ICP Aramco untuk untuk LPG telah mencapai US$ 839,6 per metrik ton, di mana asumsi awal di 2022 hanya sebesar US$ 569 per metrik ton.

Langkah pertama yang diambil Kementerian ESDM menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, adalah menjaga ketersediaan pasokan BBM."Dalam jangka pendek menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM khususnya pada periode Ramadan dan Idul Fitri," ujarnya.

Kementerian ESDM, kata dia, juga melakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM, serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU.

Selain itu juga Kementerian ESDM mengusulkan perubahan kuota jenis BBM tertentu, yaitu jenis BBM tertentu (JBT) minyak solar, JBT minyak tanah dan jenis BBM khusus penugasan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, serta penyesuaian harga BBM non subsidi sesuai keekonomian yang pasarnya menengah ke atas.

Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, Kementerian ESDM akan melakukan pengamanan, yaitu dengan peningkatan cadangan operasional menjadi 30 hari yang sebelumnya 21 hari. Juga dilakukan manajemen stok secara jangka panjang, optimalisasi campuran bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga minyak solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti, antara KBLBB, bahan bakar gas, bioetanol, maupun kompres natural gas.

