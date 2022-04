Sri Mulyani Sebut Perekonomian RI Membaik Awal Maret, Ini Indikatornya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kondisi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah eskalasi perang Rusia dan Ukraina. Pada awal Maret 2022, berbagai indikator menunjukkan bahwa perekonomian dalam negeri mulai pulih dengan terjaganya tingkat konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, hingga ekspor dan impor.

“Kinerja ekspor bergerak signifikan, tapi harus tetap diwaspadai dengan adanya perkembangan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global yang terancam akibat perang Rusia dan Ukraina. Namun demikian, sejumlah indikator ekonomi hingga awal Maret baik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu, 13 April 2022.

Sri Mulyani merincikan, dari sisi eksternal, neraca perdagangan masih mengalami surplus bahkan meningkat mencapai US$ 3,83 miliar per akhir Februari. Capaian ini didukung oleh kenaikan neraca perdagangan non-migas terutama dengan meningkatnya harga komoditas global seperti batu bara, besi, baja, serta crude palm oil (CPO).

Kemudian dari sisi investasi, arus modal keluar masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di level US$ 1,3 miliar per 31 Maret 2022. Adapun cadangan devisa per Maret tercatat tetap tinggi pada tingkat US$ 139,1 miliar. Angka ini setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah.

“Ini ada di atas standar kecukupan internasional yang biasanya dihitung sekitar 3 bulan impor, bahkan lebih dari dua kali lipat standar kecukupan internasional,” kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Walau pada triwulan I nilai tukar sempat mengalami depresiasi 0,33 persen, secara rata-rata kondisi itu dianggap lebih baik ketimbang posisi pada akhir 2021.