Lelang Surat Utang, Kemenkeu Ungkap Dampak Konflik Rusia dan The Fed

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Surat Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Deni Ridwan menyebutkan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini dibayangi oleh sikap hawkish Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed.



"Sikap hawkish Fed terjadi atas ekspektasi kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) pada pertemuan Mei mendatang dan rencana The Fed untuk melakukan konsolidasi balance sheet-nya sebesar 8,2 triliun dolar AS," ujar Deni dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 12 April 2022.

Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi lelang SUN adalah masih tingginya risiko dari konflik Rusia dan Ukraina yang telah berjalan lebih dari satu bulan, serta adanya lonjakan COVID-19 di Tiongkok yang menyebabkan lockdown di kota-kota besar.

Namun demikian, minat investor pada lelang hari ini masih cukup baik, yang tercermin dari penawaran masuk (incoming bids) Rp40,28 triliun, dengan bid to cover ratio sebesar 3,65 kali.

Dengan mempertimbangkan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) yang wajar di pasar sekunder dan rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2022, maka pemerintah menyerap dana sebesar Rp11,05 triliun dari penawaran yang masuk.