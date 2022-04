BRI Wujudkan Mimpi Anak Petani

INFO BISNIS – Sri Darni sangat antusias ketika program BRI Fellowship Journalism membuka pendaftaran. Dia yang bekerja sebagai jurnalis Radio Republik Indonesia (RRI) Padang itu pun segera mendaftar, apalagi program tersebut ditujukan untuk meningkatkan keilmuan jurnalis.

Semua proses, mulai dari pendaftaran hingga on site di Kantor Wilayah (Kanwil) dilakukan Darni secara maksimal. Usai proses Panjang tersebut, Darni mengaku tidak menyangka sama sekali namanya muncul sebagai penerima beasiswa.

"Alhamdulilah, terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih Ya Allah, saya yang anak petani, akhirnya diberi kesempatan mengecap jenjang pendidikan S2,” kata Darni.

Sri Darni mengatakan selalu bermimpi untuk mengenyam pendidikan magister (S2). Di sela kesibukannya, Darni tidak pernah kehilangan semangat untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Darni pun mengapresiasi BRI yang telah membuka kesempatan bagi para jurnalis untuk terus berkembang. Kehadiran BRI dalam program ini, kata Darni, sangat berharga terutama bagi dirinya yang selama ini bermimpi bisa menyandang gelar magister.

Selain itu, Darni juga berterimakasih terhadap mentor yang telah membimbingnya selama masa on site. Selama dua bulan menjalani on site, Darni mengaku senang bisa lebih mengenai potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah penempatannya. “Selama on site, saya terus mengasah kemampuan sebagai jurnalis, upaya ini akan saya lanjutkan Ketika selesai menjalani masa studi S2,” kata Darni.

Dia menambahkan, “jika saja ayah saya masih ada, ia tentu bahagia mendengar kabar ini.” Ramadhan kali ini, kata Darni, penuh berkah. “Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih BRI, dan terima kasih mentor-mentor yang telah membimbing tanpa pamrih," lanjut dia.

Darni merupakan satu dari 36 jurnalis yang menerima beasiswa S2 dari BRI. Program ini menuai antusiasme luar bisa dari insan pers di seluruh wilayah Indonesia. (*)