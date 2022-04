Jika Harga LPG 3 Kg Naik, Indef: Berdampak ke Inflasi

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengkritisi terkait wacana kenaikan harga gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Menurutnya jika harga naik dalam waktu dekat akan berdampak besar ke perekonomian.

“Ini yang saya khawatirkan dampak ekonominya akan cukup besar karena konsumsi yang 3 kilogram oleh masyarakat menengah ke bawah jauh lebih besar daripada yang 12 kg,” kata Tauhid saat dihubungi pada Minggu, 10 April 2022.

Dia menilai kenaikan harga gas melon tersebut pasti berkontribusi ke inflasi. Sebab menurut pantauannya, inflasi sudah naik 1,2 persen secara year to date (ytd) dari Januari sampai Maret 2022.

Sedangkan target inflasi pemerintah, kata Tauhid, mencapai 3 persen sampai dengan akhir tahun. Namun karena situasi global dari konflik Rusia dan Ukraina, bisa saja inflasi tembus di atas 4 persen.

Kenaikan harga LPG dan minyak dunia ini pun tidak terlepas dari kontribusi terhadap inflasi. Apalagi ditambah dengan masa pandemi Covid-19 yang juga belum usai.

Tauhid menilai, pemerintah juga perlu mengkalkulasi untuk menambah subsidi. Sebab melihat dari situasi, harga internasional komoditas minyak dan gas di pasar terus naik.

“Dampak terdekat kalau pemerintah tidak menambah subsidi, maka harga gas LPG subsidi juga akan meningkat,” ujarnya.

Jika pemerintah menaikkan harga LPG dalam waktu dekat, Tauhid menilai langkah ini belum tepat diambil. Ditambah lagi skenario secara makro masih belum terlihat dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI.

Dampaknya, kata Tauhid, akan terasa di produk-produk olahan makanan yang harganya ikut terkerek. “Menurut saya tidak elok, tidak etis, dan tidak perhatian ke masyarakat. Kemarin sudah harga minyak goreng naik, tahu-tahu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mau puasa, ini kan tidak memiliki sense of crisis pada situasi sekarang,” ujarnya.