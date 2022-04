Pertamina International Shipping Cetak Laba USD 127,51 Juta Selama 2021

TEMPO.CO, Jakarta -PT Pertamina International Shipping (PIS) Subholding Integrated Marine Logistics memperoleh laba US$ 127,51 juta selama 2021. Angka tersebut naik 52,33 persen dari laba tahun 2020 sebesar US$ 83,71 juta.

Pjs Corporate Secretary PIS Robert MV Dumatubun menjelaskan peningkatan kinerja ini sejalan dengan pertumbuhan PIS dan bertambahnya aset tetap pasca restrukturisasi dan penunjukan PSI sebagai Sub Holding Integrated Marine and Logistics.

“Kami berharap kinerja PIS dapat terus meningkat dan bersinergi agar seluruh fungsi mampu berkembang bersama secara berkelanjutan,” kata Robert dalam keterangan tertulis pada Jumat, 8 April 2022.

Kenaikan laba tidak terlepas dari pendapatan yang mencapai US$ 1,73 miliar selama 2021. Jumlah ini melampaui target perusahaan di angka US$ 1,7 miliar, dan level pendapatan pun naik dari tahun 2020 di level US$ 837,06.

Robert mengklaim kapal milik PIS makin diminati oleh pemain energi kelas dunia. Terdapat 26 dari 95 kapal milik PIS yang melayani kargo pelayaran internasional non Pertamina selama 2021.

Kapal milik perusahaan pelat merah ini mengangkut muatan minyak mentah, white oil, dan gas. Puluhan kapal, kata Robert, juga telah disewa kepada Shell, Geogas, Karpowership, Petco (anak usaha Petronas), Trafigura, hingga Aramco Trading.

“Ekspansi kargo ini merupakan wujud komitmen PIS menjadi perusahaan pelayaran terkemuka di Asia dengan menggapai semua kemungkinan potensi bisnis baru yang bisa diraih dengan tetap mengedepankan keandalan operasional kapal untuk tetap dapat memberi pelayanan terbaik bagi customer,” ujarnya.

