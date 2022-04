Jokowi Sentil Menterinya, Ekonom: Bagusnya di Lingkungan Internal

TEMPO.CO, Jakarta -Executive Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menanggapi sikap Presiden Jokowi yang menyentil para menterinya lantaran tidak memberikan alasan menaikkan harga, khususnya minyak goreng dan Pertamax.

Menurut Tauhid, seharusnya Presiden tidak menyentil menterinya di hadapan publik. “Bagusnya menyentil itu di lingkungan internal apakah di ratas ataupun lingkungan internal lainnya, sebelum disampaikan ke publik,” katanya kepada Tempo, Rabu, 6 April 2022.

Tauhid mengatakan keberatan-keberatan dari publik harusnya juga ditampung. “Misalnya ada keraguan dari proses pengambilan keputusan, maka seharusnya beberapa keputusan yang berdampak kepada publik dilakukan proses lebih panjang,” katanya.

Tidak hanya melakukan proses yang panjang, pengambil keputusan juga harus menunda kebijakan jika hal ini berdampak kepada kepentingan masyarakat. “Bukan penjelasannya, tetapi yang masyarakat inginkan adalah sebisa mungkin kenaikan-kenaikan ini dapat dukungan dari APBN. Kalau hanya ada penjelasan dan sebagainya, kan masyarakat tetap berdampak,” kata Tauhid.

Terkait kenaikan harga Pertamax, Tauhid mengatakan yang seharusnya bertanggung jawab adalah Kementerian ESDM, bukan Pertamina. Begitu juga dengan kenaikan harga minyak goreng. “Menurut saya karena menyangkut publik, berarti yang bertanggung jawab kementerian,” ucapnya.

Presiden Jokowi menyinggung para menterinya yang tidak memberikan penjelasan terkait Pertamax dan minyak goreng melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 April 2022.

“Harga minyak goreng sudah empat bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi? Kedua Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh, nggak ada,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dia pun mewanti-wanti jajarannya untuk berani bersikap dalam membuat kebijakan agar masyarakat tidak beranggapan bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa. “Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi,” katanya.

Jokowi menyampaikan bahwa dengan memberikan keterangan pada saat ada kenaikan harga merupakan bagian dari sikap sense of crisis atau sensitif terhadap kesulitan rakyat. Ia juga mengingatkan para menteri dan pejabat berhati-hati merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok.

Menurut Jokowi, saat ini beberapa kebutuhan pangan seperti gandum, kedelai hingga minyak goreng tengah mengalami kenaikan menjelang Lebaran 2022.

Baca Juga: Jokowi Tetapkan Libur Lebaran 2-3 Mei Plus Cuti Bersama 4 Hari