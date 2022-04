BRI Raih 4 Penghargaan DIGITECH Awards 2022

INFO BISNIS-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menorehkan prestasi atas keberhasilannya dalam menjalankan transformasi digital. Hal ini dibuktikan dengan perolehan empat penghargaan di Digital Technology (DIGITECH) Awards 2022.

Dalam event yang digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta pada 30 Maret 2022 lalu, Direktur Utama BRI Sunarso mendapatkan penghargaan sebagai The Best CEO for Corporate Digital Transformation. Adapun tiga penghargaan lainnya, yakni The Best Transformation & Digital Innovation in Retail & Micro Banking Industries, The Best IT Planning & Project Portfolio in Retail & Micro Banking Industries, dan The Best Digital Readiness For G20 In Retail & Micro Banking Industries.

BRI yang merupakan bank terbesar di Indonesia ini, dinilai sukses melakukan transformasi digital-nya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan terhadap pelanggan maupun mitra bisnisnya.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, perseroan akan terus memacu transformasi digital untuk mencapai visi besar sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion. “Di tengah kondisi yang semakin menantang, BRI terus melakukan inovasi untuk membuat produk layanan yang dapat menjawab kebutuhan pasar dan perkembangan di era digital. Pencapaian ini juga mendorong BRI untuk terus memberikan layanan terbaik bagi nasabah,” kata Sunarso.

Sunarso memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Insan BRILian (Pekerja BRI) atas kerja kerasnya memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. “Yang menjadi perhatian saya dari penghargaan ini adalah pengakuan atas seluruh kerja keras insan BRILian di seluruh Indonesia yang tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan adaptif terhadap perubahan pasar dan perkembangan teknologi," ujarnya.

Melalui penghargaan ini, BRI mampu membuktikan kepada seluruh stakeholder bahwa perseroan terus tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Dari sisi Digital dan Informasi Teknologi (IT), selama ini BRI telah memperkuat aspek big data dan kecerdasan buatan (AI).

Penguatan platform operating model terus ditingkatkan dengan kinerja yang kompeten dari talenta digital perseroan. BRI juga terus melakukan transformasi dalam blueprint BRIvolution 2.0 yang fokus pada aspek digitalisasi dan culture.

DIGITECH Awards 2022 merupakan kegiatan corporate rating di bidang Information & Communication Technology (ICT), pengembangan digital, dan innovation. Dalam DIGITECH Awards 2022 ini BRI mendapatkan penilaian dari dewan juri dengan nilai sebesar 5,75 dari skala 6.00. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan pada aspek keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), serta kesetaraan dan kewajaran (fairness).

Tahun ini, Digitech Award 2022 mengangkat tema besar “Embracing Digital Economy with Corporate Digital Risk & Governance” di mana perusahaan perlu memperkuat fundamental infrastrukturnya, seperti digital risks, digital governance dan cyber security untuk mendukung digital economy. Hal ini sejalan dengan presidensi G20 yang turut mendorong upaya bersama dalam digital innovation.

Adapun dewan juri berasal dari para pakar di berbagai institusi, baik pemerintah maupun profesional. Mereka ahli di bidang teknologi informasi, innovation, corporate transformation, strategic management, finance, insurance, ICT, riset dan inovasi.

