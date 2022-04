Harga Daging Sapi Naik, Asosiasi Pedagang Perkirakan sampai Lebaran

Pedagang menunggu pembeli di lapaknya di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta, Senin, 7 Maret 2022. Harga daging sapi terpantau naik hingga mencapai Rp140.000 per kilogram. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengatakan kenaikan harga daging sapi terjadi mulai Hari Senin, 4 April 2022. Dia mencatat harga daging jenis steer menjadi Rp 57.500 kilogram, harga daging sapi jenis heifer menjadi Rp 57.000 per kg, dan daging sapi jenis cow menjadi Rp 53.500 per kg.

"Harga sapi siap potong di feedlot meroket, pemotong dan pedagang daging sapi termehek-mehek. Konsumen semakin bingung," kata Asnawi dalam keterangan tertulis Rabu, 6 April 2022.

Dia memperkirakan harga tersebut akan berlanjut naik hingga menjelang hari raya Idulfitri 1443 Hijriah. Harga timbang hidup sapi siap potong di feedlot akan tembus ke Rp 59 ribu per kg sampai dengan Rp 62 ribu per kg.

Harga daging sapi ditingkat pengecer saat ini berkisar Rp 140 ribu per kg sampai dengan Rp 150 ribu per kg. Dia memperkirkan harga daging di tingkat pengecer akan tembus Rp 160 ribu sampai dengan Rp 180 ribu per kg menjelang hari raya idul Fitri 1443 H.

Dia menuturkan saat ini pasar daging se-Jabodetabek, 93 persen merupakan sapi impor. Sedangkan ketersediaan sapi ex impor dari Australia terbatas dan harga sangat tinggi.

"Kekurangannya dipenuhi sapi lokal/dalam negeri, akan tetapi juga tidak dapat memenuhi," ujarnya.