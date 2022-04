Pertamina Minta Pertalite Tak Digunakan Masyarakat yang Mampu

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan) berbincang dengan operator SPBU saat melakukan sidak di SPBU By pass Soekarno Hatta Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 3 April 2022. SPBU Mobile tersebut memiliki kapasitas mulai dari 5.000 Kiloliter (Kl) hingga 16.000 Kl. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina mengimbau masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax series sesuai spesifikasi kendaraan dan tidak bermigrasi ke pertalite yang merupakan BBM penugasan pemerintah agar tidak membebani APBN.

"Karena BBM pertalite merupakan penugasan tentunya menggunakan anggaran dari APBN. Namun, ketika kalangan mampu tidak ikut-ikutan menggunakan pertalite tentunya tidak akan membebani APBN," kata Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Sub Holding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero) Brasto Galih Nugroho di Kudus, Minggu 3 April 2022.

Ia mengungkapkan bahwa karena pertalite merupakan penugasan sebenarnya memang ada kuota, tetapi PT Pertamina tidak melakukan pembatasan terkait pertalite tersebut.

Meskipun ada penyesuaian harga BBM jenis pertamax atau BBM nonsubsidi gasoline RON 92 menjadi Rp12.500 per liter dari harga sebelumnya Rp9.000 per liter, PT Pertamina menjamin stok semua jenis BBM untuk penyaluran ke Kabupaten Kudus dan sekitarnya tersedia dalam jumlah aman.

Ketahanan stok pertalite dan pertamax series di fuel terminal atau Terminal BBM PT Pertamina Jateng dan DIY, kata dia, cukup bagus, yakni bertahan selama 11,5 hari apabila tidak ada penambahan suplai sama sekali ke fuel terminal.