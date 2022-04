Tips Ngabuburit Anti Bosan Ala Shopee!

INFO BISNIS -- Tak terasa bulan Ramadan akan segera tiba! Bulan suci tentu sudah sangat dinantikan oleh seluruh umat Muslim. Dan pastinya kamu juga semakin semangat dong untuk mulai mempersiapkan berbagai keperluan menyambut bulan suci? Salah satu kegiatan khas di bulan Ramadan adalah ngabuburit. Ngabuburit sendiri merupakan tradisi yang lekat berkembang di tengah masyarakat Indonesia, dimana pada momen ini, berbagai kegiatan bisa kita lakukan untuk mengisi waktu sembari menunggu saat berbuka tiba. Berbagai ide kegiatan dan aktivitas dapat dilakukan untuk ngabuburit, dan untuk memberikan inspirasi serta melengkapi kebutuhan tersebut, Shopee menghadirkan berbagai penawaran menarik seperti Gratis Ongkir RP0 Semua Toko, Voucher Kaget s/d 1.5 JT dan Flash Sale Sembako RP1 pada puncak kampanye Shopee 4.4 Sambut Ramadan Sale di 4 April mendatang.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan “Dalam menyambut bulan Ramadan, berbagai tradisi khas pun menjadi hal yang menambah semarak bulan suci ini, tak terkecuali tradisi ngabuburit yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan bisa kita lakukan untuk mengisi waktu dan membuat saat-saat menjelang berbuka puasa menjadi lebih menyenangkan, contohnya dengan berburu takjil, berolahraga, memasak untuk menyiapkan menu berbuka, hingga sekedar kumpul dan bersantai

dengan keluarga tercinta. Sejalan dengan kampanye Shopee 4.4 Sambut Ramadan Sale yang hadir untuk menemani setiap momen bagi para pengguna, kali ini Shopee memberikan beberapa ide kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk membuat momen menjelang berbuka terasa lebih menyenangkan beserta rangkaian produk dari berbagai mitra brand yang bisa menunjang kamu dalam melakukan berbagai kegiatan tersebut”.

Kira-kira apa saja sih ide kegiatan dan perlengkapan yang kamu butuhkan untuk membuat momen berbukamu lebih bermanfaat?

Sambut bulan puasa dengan merapikan isi dapur!

Bulan Ramadan akan segera tiba, itu artinya ini saat yang tepat buat kamu untuk mulai merapikan isi kulkas dan dapur! Dapur menjadi salah satu tempat penting selama bulan puasa karena dari dapur inilah bermacam hidangan lezat untuk sahur dan berbuka datang. Dan dengan dapur yang bersih dan rapi, tentunya ide-ide masakan akan mengalir deras dan kamu juga jadi lebih semangat dalam menyiapkan menu sahur hingga berbuka nanti! Jangan khawatir, kamu bisa pack berbagai kebutuhan makanan selama bulan puasa dan buat dapurmu jadi lebih rapi dan cantik dengan menggunakan wadah dari Lock & Lock! Dan kalau kamu mau mulai me-restock makanan hingga kebutuhan sehari-hari selama bulan puasa, kamu bisa memanfaatkan Supermarket Sale yang akan berlangsung dari pukul 08.00 - 10.00 WIB selama hari puncak kampanye 4.4 berlangsung!

Menanti buka puasa dengan me time sejenak

Selain beres-beres isi kulkas dan dapur, kamu juga bisa ambil waktu untuk me time dan santai sejenak setelah bekerja. Momen me time ini bisa banget kamu manfaatin untuk melakukan hal yang jadi favoritmu, seperti nonton serial kesukaan, baca buku, melakukan hobi hingga me time sambil melakukan perawatan. Nah, buat kamu yang ingin memanfaatkan waktu ngabuburit untuk me time dan merawat diri, kamu bisa menggunakan rangkaian produk perawatan dari Scarlett seperti Scarlett Whitening Shower Scrub hingga Scarlett Whitening Herbalism Mugwort Mask dan masih banyak lagi! Ga cuma rangkaian produk perawatan kulit, sekarang kamu juga sudah bisa membeli rangkaian produk perawatan rambut dari Kerastase lewat Official Flagship Store pertamanya di Indonesia di Shopee, dan kamu bisa memanfaatkan promo fantastis DISKON s/d 40% serta tambahan hadiah ekstra senilai 1,6 JUTA dengan minimum pembelian Rp 900.000 untuk semua produk Kerastase dari tanggal 2-8 April!

Kreasikan resep minuman segar ala kamu untuk berbuka!

Rasanya kurang afdol ya kalau belum berbuka puasa dengan minuman segar yang menggugah selera. Berbagai minuman segar seperti es buah, kolak, es kopyor hingga es dawet inilah yang biasanya wajib hadir di meja makan ketika waktu berbuka tiba. Nah sembari menunggu waktu buka puasa, kamu juga bisa mengisi waktu mencari ide resep dan mulai mencoba berkreasi membuat minuman segar yang akan bikin momen

berbuka-mu menjadi lebih lengkap. Dan di tahun ini kamu juga bisa explore resep minuman segar yang out of the box dengan memanfaatkan rangkaian produk minuman seperti Homelab 100% Pure Uji Matcha Japan hingga Homelab Bubuk Minuman Red Velvet Latte Premium Powder dari Homelab. Ga cuma itu, rangkaian produk dari Nutrimart seperti HiLo Es Ketan Hitam, HiLo Thai Tea hingga Tropicana Slim Sweet Orange pun siap menemanimu berkreasi untuk membuat aneka minuman segar sembari menunggu waktu berbuka puasa tiba! Dan pada tanggal 4 April nanti, Shopee juga secara khusus memberikan ragam penawaran menarik lewat Ngabuburit Sale yang akan hadir dari pukul 15.00 - 18.00 WIB untuk menemanimu menunggu waktu berbuka puasa!

Jaga tubuhmu tetap bugar selama bulan puasa dengan berolahraga! Dan yang tak kalah menarik untuk dilakukan sambil mengisi waktu menjelang buka puasa adalah berolahraga! Kamu tidak perlu khawatir karena meskipun terkesan berat untuk tetap berolahraga di bulan puasa, kamu tetap bisa kok berolahraga dengan memilih jenis olahraga dan memperhatikan waktu yang tepat untuk melakukannya agar tubuhmu tetap bugar selama berpuasa. Ga harus dengan olahraga yang terlalu berat, kamu bisa melakukan olahraga ringan seperti yoga, light workout, jogging ringan hingga bersepeda santai di sore hari sekitar 20-30 menit sebelum berbuka puasa. Untuk menunjang aktivitas olahragamu, kamu bisa melengkapi diri dengan berbagai produk seperti training t-shirt aeroready hingga running shoes dari adidas Indonesia yang tersedia di Shopee dan memanfaatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan selama Rumah dan Hobi Sale berlangsung pada hari puncak kampanye 4.4 yang pukul 19.00 - 21.00 WIB ya!

Dan pada puncak kampanye Shopee 4.4 Sambut Ramadan Sale yang jatuh pada tanggal 4 April nanti, pengguna juga dapat menikmati rangkaian penawaran menarik antara lain;

Gratis Ongkir RP0 Semua Toko : Pengguna dapat menikmati layanan gratis ongkir tanpa minimal belanja untuk semua toko di aplikasi Shopee. Voucher Kaget s/d 1.5 JT : Raih kesempatan untuk mendapatkan Voucher potongan belanja senilai s/d 1.5 JT. Flash Sale Sembako RP1 : Pengguna berkesempatan untuk mendapatkan berbagai produk Sembako seperti minyak goreng, gula atau beras hanya dengan seharga RP1 melalui Flash Sale Sembako RP1.

Selain empat ide tadi, kamu juga bisa merealisasikan ide kreatifmu dan melakukan kegiatan lain yang jadi favoritmu untuk membuat waktu menuju berbuka puasa jadi lebih seru dan kamu ga perlu khawatir, karena semua produk yang kamu butuhkan untuk menunjang kegiatanmu bisa kamu dapatkan dengan mudah di Shopee! Jangan lupa, aktifkan ShopeePay dan kamu bisa menikmati sederet promo menarik dalam ShopeePay 4.4 Super Cashback, mulai dari Semua

Serba Rp40, Minimarket Hemat Rp40, hingga Flash Sale 4x Sehari hingga tanggal 4 April mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Shopee 4.4 Sambut Ramadan Sale, kunjungi disini. Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play.(*)