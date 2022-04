IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.078,76, Asing Borong Saham BRI dan Telkom

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup berbalik menguat sekaligus memperbarui rekor penutupan tertinggi sepanjang masanya pada perdagangan hari ini, Jumat, 1 April 2022. IHSG ditutup menguat 0,1 persen atau 7,32 poin ke level 7.078,76.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak dalam kisaran 7.040,49 hingga 7.099,30. Sebanyak 213 saham menguat, 299 saham melemah, dan 173 saham stagnan pada perdagangan hari ini.

Volume transaksi saham mencapai 20,01 miliar dengan nilai hingga Rp 13,35 triliun. Investor asing mencatatkan aksi beli bersih senilai Rp 994,43 miliar.

Investor asing terpantau memborong saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar Rp 337,6 miliar, disusul PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) dengan net buy Rp 147,1 miliar.

Di sisi lain, investor asing ramai melepas saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) dengan net sell Rp120 miliar, disusul PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA) sebesar Rp 68,2 miliar.

Analis NH Korindo Dimas Pratama mengatakan, kekhawatiran konflik berkelanjutan Ukraina, inflasi Amerika Serikat (AS), dan sikap The Fed, masih menjadi sentimen negatif akhir kuartal I 2022.

"Ketiga bursa saham AS ditutup melemah diatas 1,5 persen. Pergerakan bursa saham AS semakin sensitif terhadap perkembangan perdamaian Rusia dan Ukraina," kata Dimas dalam risetnya, Jumat (1/4/2022).

Dia melanjutkan, Inflasi AS yang sudah tinggi seiring kenaikan harga komoditas, berpeluang membuat the Fed semakin agresif menaikkan suku bunga acuan. Investor juga menantikan rilis data unemployment rate untuk mengkonfirmasi kekuatan pasar tenaga kerja AS.

"Pergerakan indeks saham global, yield US Treasury, dan harga komoditas masih menjadi sentimen penggerak pasar awal kuartal II/2022 ini," tuturnya.

BISNIS

