Hari Ini IHSG Ditutup Menguat Tipis di Level 7.071,4

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup menguat di level 7.071,4, Kamis, 31 Maret 2022, atau naik 0,26 persen lebih tinggi dari angka penutupan, Rabu, 30 Maret 2022 di level 7.053,1.

Samuel Sekuritas mencatat 271 saham menutup sesi perdagangan hari ini di zona hijau, sementara 249 saham melemah, dan 165 saham stagnan dengan nilai transaksi mencapai Rp 14,4 triliun.

Di akhir sesi kedua ini, tercatat angka beli bersih investor asing di pasar reguler Rp 1,1 triliun. Sementara itu, di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing Rp 457,5 miliar.

Saham dengan nilai net buy asing tertinggi di pasar reguler adalah BBCA Rp 318,6 miliar; TLKM Rp 241,4 miliar; dan ADMR Rp 142,3 miliar.

Saham dengan nilai net sell asing tertinggi di pasar reguler adalah ESSA Rp 53,2 miliar; BUKA Rp 51,7 miliar; dan UNVR Rp 29,4 miliar.

Indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penguatan paling tinggi, yaitu naik 2,56 persen yang didorong oleh dua saham yang melesat tinggi di sesi kedua hari ini. Dua saham tersebut adalah INPS yang naik 21,6 persen dan BSML naik 24,8 persen.



Selain itu, sejumlah saham lain pengisi indeks ini juga bergerak naik hari ini seperti ADMR naik 10,63 persen dan BIPI naik 8,24 persen. Posisi kedua indeks sektoral yang menguat hari ini diisi oleh indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) yang naik 1,16 persen, disusul indeks sektor transportasi (IDXTRANS) yang naik 0,95 persen.

Sementara itu, indeks sektor properti (IDXPROPERT) turun 0,4 persen dan menjadi indeks sektoral yang melemah paling dalam di sesi perdagangan hari ini. Disusul indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) yang turun 0,4 persen dan indeks sektor industri (IDXINDUST) yang turun 0,2 persen.

Salah satu saham lain yang melesat naik di sesi kedua hari ini adalah saham Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) yang melambung sampai ke titik ARAnya di Rp 1.215 per saham atau 24,62 persen setelah naik tipis di sesi pertama.

Emiten produsen ammonia dan LPG ini memang diuntungkan oleh lonjakan harga kedua komoditas tersebut, yang juga membantu perseroan mencatatkan laba bersih pada 2021.

Lima besar top gainer hari ini, berdasarkan persentase kenaikan:

1. WOMF naik 25 persen ke Rp 390 per saham

2. BSML naik 24,8 persen ke Rp 880 per saham

3. ESSA naik 24,6 persen ke Rp 1.215 per saham

4. BVIC naik 21,9 persen ke Rp 172 per saham

5. INPS naik 21,6 persen ke Rp 1.350 per saham

Lima besar top loser hari ini, berdasarkan persentase penurunan:

1. BOSS turun 6,9 persen ke Rp 120 per saham

2. DART turun 6,8 persen ke Rp 244 per saham

3. YPAS turun 6,8 persen ke Rp 950 per saham

4. BELL turun 6,8 persen ke Rp 68 per saham

5. TFAS turun 6,7 persen ke Rp 5.125 per saham

MUTIA YUANTISYA

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.