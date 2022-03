bank bjb Raih Penghargaan Indonesia Human Resources Award 2022

INFO BISNIS - Konsistensi melakukan peningkatan kapasitas Human Capital (HC), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) berhasil meraih penghargaan Indonesia Human Resources Award 2022 yang diselenggarakan secara online pada Kamis, 31 Maret 2022.

Warta Ekonomi menetapkan bank bjb sebagai The Best HR Management for The Outstanding Commitment on a Competitive HR Development Approach to Support Company Business Growth and Improvement, dengan kategori Regional Bank. Penghargaan diterima oleh Direktur Operasional bank bjb, Tedi Setiawan.

Dalam sambutannya, Tedi menyampaikan bahwa pengembangan HC yang baik akan memberikan dampak positif pada proses pertumbuhan ekonomi Indonesia secara terus menerus dan berkesinambungan. “bank bjb konsisten melakukan peningkatan kapasitas HC sehingga bisa terus melakukan inovasi dan menjadikan bank bjb sebagai 'Tandamata Untuk Negeri'," ujarnya.

Menurut Tedi, peningkatan jumlah usia produktif masyarakat Indonesia merupakan bonus demografi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Karena itu, kualitas HC yang mumpuni akan mempengaruhi produktivitas perekonomian serta sejalan dengan strategi pemerintah membangun Indeks HC.

"Pengembangan HC dalam kegiatan bisnis sangatlah penting untuk mendukung agility bank bjb dalam mencapai kinerja terbaikdan menopang pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Belum lama ini, bank bjb juga telah melakukan kerja sama dengan Amazon Web Service (AWS) dalam pengembangan HC agar dapat mengakselerasi digitalisasi melalui beragam pelatihan. Pengetahuan digitalisasi tak hanya bagi HC yang bekerja di bawah divisi IT, tetapi juga selurun insan bank bjb hingga tingkat cabang.

Kerja sama bank bjb dengan AWS juga momentum untuk transfer knowledge serta memperkuat platform digital untuk menuju Bank Hybrid dengan strategi IT Digital Enablement. "Tidak hanya infrastrutur digital saja, seluruh HC bank bjb juga menjalani training dari AWS tentang digitalisasi," kata Tedi.

Selain itu, bank bjb juga memiliki bjb Univesity yang merupakan Corporate Univesity bank bjb untuk mencetak HC yang unggul, handal dan tangguh sekaligus mengantisipasi tantangan global maupun lokal. Melalui pendidikan secara estafet berkelanjutan ini, maka bank bjb dapat menciptakan pemimpin dan HC yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Visi kami ke depan jangka panjang menciptakan banker bank bjb kompeten bertaraf nasional dan internasional," ucap dia. (*)