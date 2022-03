IHSG Menguat ke 7.067,5, Saham BBCA Paling Diburu Investor Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat di sesi pertama perdagangan pada hari ini. IHSG menutup sesi pertama perdagangan di level 7.067,5 atau 0,2 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin di level 7,053.1.

"Pergerakan IHSG di sesi pertama hari ini cukup mengesankan jika melihat pergerakan bursa global maupun regional," dikutip dari keterangan tertulis tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Kamis, 31 Maret 2022.

Samuel Sekuritas mencatat di bursa Amerika Serikat ditutup melemah pada Rabu, 30 Maret, yakni Nasdaq turun 1,2 persen, DJIA turun 0,2 persen, dan S&P500 turun 0,6 persen. Pelemahan ini memutus tren penguatan yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir.

Kenaikan harga minyak (minyak WTI menembus angka US$ 107 per barel pada Rabu), tampaknya dianggap investor sebagai sinyal bearish untuk pasar. Selain itu, pelemahan saham-saham ritel (seperti Five Below dan RH) dan saham semikonduktor (seperti Nvidia dan Micron) menjadi faktor yang menekan pasar.

Bursa Asia juga terpantau cenderung melemah; Shanghai melemah 0,1 persen, begitu juga Hang Seng turun 0,81 persen), Nikkei turun 0,35 persen, dan STI turun 0,23 persen, sementara Kospi menguat 0,39 persen per 11.31 WIB.

Di bursa Indonesia, sebanyak 256 saham menguat, 239 melemah, dan 170 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 8,3 triliun.

Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka beli bersih investor asing sebesar Rp 495,7 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat jual bersih investor asing sebesar Rp 335,3 miliar.