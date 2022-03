Maybank Marathon Kembali Digelar di Bali Agustus Mendatang

INFO BISNIS – PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia”) mengumumkan Maybank Marathon akan diselenggarakan lagi pada 28 Agustus 2022 dengan lokasi start di Bali Safari & Marine Park, Gianyar, Bali. Rute ini merupakan rute asli dan favorit Maybank Marathon selama ajang tersebut digelar selama satu dekade, dan kini telah memasuki penyelenggaraan ke-11.

“Dengan bangga dan senang hati, kami mengumumkan penyelenggaraan kembali ‘Elite Label’ Road Race Maybank Marathon di Bali,” ujar Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria di Kantor Pusat Maybank Indonesia, Senayan, Jakarta. Ajang ini juga menggandeng partner utama Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).

Perhelatan Maybank Marathon 2022 akan memperlombakan kategori Marathon (42,195 km), Half-Marathon (21,1 km), dan 10K. Registrasi Maybank Marathon Bali 2022 akan dibuka secara on line melalui situs https://www.maybank.co.id/Maybank-Marathon pada tanggal 16 April 2022.

“Perhelatan Maybank Marathon di tahun 2022 diharapkan dapat membangkitkan semangat para pehobi olahraga lari yang sudah lama menantikan tantangan lari di alam terbuka, khususnya di Bali, serta menjadi salah satu upaya untuk menggiatkan kembali penyelenggaraan event olahraga outdoor di Indonesia,” tutur Taswin.

Seperti pada penyelenggaraan lomba lari Maybank Marathon sebelumnya, Project Director Maybank Marathon, Widya Permana mengatakan pihaknya akan mempersiapkan infrastruktur yang memadai dan memastikan faktor kenyamanan dan keamanan tetap terjaga untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Maybank Marathon, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Maybank Indonesia memiliki visi untuk mengangkat Maybank Marathon menjadi ikon wisata olahraga kelas dunia di Indonesia, khususnya di Bali. “Selain karena memiliki kesiapan infrastruktur, Bali memiliki kemampuan untuk mengakomodasi para pelari dari seluruh dunia. Kami berharap perhelatan Maybank Marathon 2022 di Bali pada bulan Agustus mendatang, juga dapat memberi dampak pada perekonomian serta mendorong momentum pemulihan industri pariwisata Bali,” kata Taswin.

Dalam persiapan untuk mengikuti Maybank Marathon, Maybank Indonesia akan menggelar pelatihan dan kelas edukasi yang terangkum melalui rangkaian ‘Road to Maybank Marathon Bali 2022 ’di beberapa kota besar. Rangkaian kegiatan pelatihan dan edukasi tersebut dapat menjadi sarana persiapan fisik bagi pelari sebelum mengikuti Maybank Marathon 2022 di Bali yang meliputi running clinic, Sunday morning run, pelatihan mengenai penanganan Cardiopulmonary Resuscitation (“CPR”) dan Life Support.

Sejalan dengan semangat peringatan satu dekade Maybank Marathon, 10 Top Finishers pria dan 10 Top Finishers wanita dari setiap kategori (10K, 21K dan 42K) pada ajang lari virtual Maybank Marathon Anywhere 2021 yang dilaksanakan Desember 2021, akan mendapatkan slot lari dan akomodasi gratis untuk mengikuti Maybank Marathon 2022 di Bali. Demikian juga bagi peserta Maybank Marathon Anywhere 2021 yang telah menyelesaikan run challenge dan membeli merchandise akan mendapatkan early access untuk registrasi Maybank Marathon 2022.

Maybank Marathon merupakan satu-satunya event marathon di tanah air yang sejak awal penyelenggaraan memperoleh sertifikasi penyelenggaraan oleh Badan Atletik Dunia, World Athletics–sebelumnya dikenal sebagai International Association of Athletics Federations (“IAAF”). Bahkan, sejak 2020 Maybank Marathon menjadi event marathon pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan ‘Elite Label’ dari World Athletics, serta masuk dalam kalender World Athletics dan Association of International Marathons and Distance Races (“AIMS”) dalam kategori major ‘road running’ event.

Selain menyandang predikat ‘Elite Label’ dari badan World Athletics, Maybank Marathon juga masuk daftar 175 ajang kualifikasi seri marathon World Championship Abbott World Marathon Major (“Abbott WMM”) Wanda Age Group World Rankings serta masuk ke dalam official race directory Boston Marathon. Berbagai pengakuan internasional telah diraih oleh Maybank Marathon, di antaranya masuk dalam “World’s must run race before you die” oleh the Active, “The 52 Best Races on Earth 2016” oleh Runner’s World, “Best Marathon 2016”, “Best Half-Marathon 2015”, dan “The Most Popular Sport Event 2018” oleh the Venue Magazine. (*)