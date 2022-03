Besok Terminal I Bandara Soekarno-Hatta Beroperasi Lagi, Ini Daftar Maskapainya

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, Muhammad Awaluddin, membeberkan nama maskapai penerbangan yang akan beroperasi di Terminal I Bandara Soekarno-Hatta. Bandara tersebut kembali diaktifkan mulai besok, 1 April 2022, untuk mengakomodir kebutuhan angkutan Lebaran 2022.

Awaluddin menyebutkan sejumlah maskapai penerbangan yang akan beroperasi di Sub Terminal 1A mulai 1 April 2022 ini adalah Airfast dan diikuti dengan Super Air Jet mulai 6 April 2022. "Lalu untuk Sriwijaya Air Group akan mulai melayani di terminal I pada 12 April dan AirAsia Indonesia juga mulai 12 April," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis, 31 Maret 2022.

Sementara itu, Executive General Manager Bandara Soekarno - Hatta, Agus Haryadi menyatakan, pada periode Angkutan Lebaran 2022, arus mudik dan arus balik akan menjadi periode yang harus diperhatikan pihaknya. "Pengaktifan Terminal 1 ini untuk mengakomodir dan memastikan kelancaran Angkutan Lebaran dalam,” tuturnya.

AP II nantinya akan memastikan kesiapan personel dan fasilitas untuk aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan di Terminal 1. Sejalan dengan aktifnya Terminal 1 per 1 April 2022, maka keberangkatan dan kedatangan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta dilayani 3 terminal yaitu melalui Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3.

Sebelumnya, operasional Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta dibatasi dan dinonaktifkan sejak tahun 2020 simal. Hal ini dilakukan sejalan dengan penyesuaian operasional bandara di tengah pandemi Covid-19 untuk memperketat protokol kesehatan dan memperhatikan efektivitas operasional secara keseluruhan.

Adapun per bulan lalu, Sub Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai diaktifkan, namun hanya untuk melayani kedatangan penumpang pesawat pada penerbangan terakhir setiap harinya (last flight arrival). Operasionalisasi sub terminal itu juga hanya untuk melayani sejumlah penerbangan domestik.

BISNIS

Baca: Tinjau Proyek Kereta Cepat, Luhut Lihat Aliran Air dari Dinding Terowongan 6

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.