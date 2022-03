Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen Dipicu Pembicaraan Damai Rusia-Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak turun 2 persen pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB, 30 Maret 2022), karena kemajuan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri konflik selama berminggu-minggu.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei turun 2,25 dolar atau 2,0 persen, menjadi menetap di 110,23 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei kehilangan 1,72 dolar AS atau 1,6 persen, menjadi ditutup di 104,24 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sedangkan penguncian baru di Cina untuk mengekang penyebaran virus corona memicu kekhawatiran bahwa permintaan bahan bakar dapat terpukul.

Kedua kontrak acuan merosot 7,0 persen pada Senin, 28 Maret 2022, dan jatuh sebanyak 7,0 persen lagi pada awal perdagangan Selasa sebelum memantul dari posisi terendah sesi.

Negosiator Ukraina dan Rusia bertemu di Turki untuk diskusi tatap muka pertama dalam hampir tiga minggu. Negosiator top Rusia mengatakan pembicaraan itu "konstruktif".

Rusia berjanji mengurangi operasi militernya di sekitar Kyiv dan Ukraina utara; Ukraina mengusulkan adopsi status netral tetapi dengan jaminan internasional bahwa itu akan dilindungi dari serangan.

Minyak keluar dari posisi terendah ketika negosiator utama Moskow memperingatkan bahwa janji Rusia untuk mengurangi operasi militer tidak mewakili gencatan senjata dan kesepakatan formal dengan Kyiv masih panjang.