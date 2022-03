Minyak Mentah Naik, Ini Perbandingan Harga BBM di Indonesia, Malaysia, Thailand

TEMPO.CO, Jakarta -Harga minyak mentah tengah mengalami tren kenaikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa hingga akhir Maret 2022 minyak bumi dunia masih di atas US$ 100 per barel, begitu juga dengan harga dari Indonesia Crude Price (ICP) senilai US$ 114,55 per barel pada 24 Maret 2022.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan harga ICP sebelumnya bergerak di US$ 110,14 per barel pada 1 Maret 2022. “Bahkan ICP rata-rata bulan Februari sebesar US$95,7 per barel. Jadi masih tinggi trennya,” katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 25 Maret 2022.

Menurutnya, konflik Ukraina dan Rusia masih menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga. Pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan terganggu akibat kerusakan pipa Caspian Pipeline Consortium yang berdampak pada berkurangnya pasokan ke Uni Eropa.

Agung mengatakan harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 pada April 2022 bisa lebih dari Rp 14.526 per liter atau sampai Rp 16 ribu per liter. Pihaknya pun masih mencermati harga saat ini, karena jika terjadi berkepanjangan bisa memberatkan APBN, Pertamina, dan sektor lainnya.

Harga BBM di negara kawasan Asia Tenggara bervariasi. Berikut keragaman harga yang saat ini berlaku di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Indonesia

Menurut situs mypertamina.id, berikut harganya: