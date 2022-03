Bapanas Klaim 9 Komoditas Pangan Aman Selama Ramadan dan Idul Fitri, Ini Datanya

Aktivitas bongkar muat beras di pasar induk beras Cipinang, Jakarta, Jumat, 20 Agustus 2021. Ketersediaan pasokan rata-rata beras masuk di pasar induk itu mencapai kisaran 3.000-3.200 ton per hari. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengklaim pasokan sembilan bahan pangan yang dinaungi lembaganya dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan saat Ramadan dan Idul Fitri.

Pasokan pangan, kata Arief, sudah disiapkan dari jauh-jauh hari untuk memenuhi permintaan selama hari suci umat Islam tersebut.

“Paling bagus itu kita punya stok, makanya saya propose-nya itu. Nothing to do kalau kita gak punya stok, makanya penguasaan stok itu menjadi penting, itu yang saya propose,” kata Arief saat ditemui di kantornya pada Jumat Sore, 25 Maret 2022.

Berdasarkan data neraca komoditas pangan yang disampaikan Arief, ketersediaan sampai dengan akhir Mei 2022 dikatakan mencukupi kebutuhan. Sehingga pihaknya memastikan stok pangan selama HBKN Ramadan dan Idul Fitri dinyatakan aman.

Berikut data dari prognosa neraca sembilan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri beserta stoknya sampai akhir Mei 2022:

1. Beras

Ketersediaan: 21.616.803 ton

Kebutuhan: 12.857.4784 ton

Stok: 8.759.329 ton

Harga: Rp 10.917 per kilogram

2. Jagung

Ketersediaan: 9.968.087 ton

Kebutuhan: 6.781.539 ton

Stok: 3.186.549 ton

Harga: Rp 4.557 per kilogram

3. Kedelai

Ketersediaan: 1.319.551 ton

Kebutuhan: 1.177.244 ton

Stok: 142.307 ton

Harga: Rp 13.189 per kilogram