Minyak Mentah Anjlok ke Level USD 112,48 per Barel Dipicu Lockdown Shanghai

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak mentah anjlok sekitar tujuh persen pada akhir perdagangan Selasa pagi, 29 Maret 2022, setelah pusat keuangan China Shanghai meluncurkan penguncian untuk mengekang lonjakan infeksi Covid-19.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei tergelincir 8,17 dolar AS atau 6,8 persen, menjadi menetap di 112,48 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April merosot 7,94 dolar AS atau sekitar 7,0 persen, menjadi ditutup di 105,96 dolar AS per barel.

Minyak mentah berjangka telah bergejolak sejak Rusia invasi Ukraina pada akhir Februari. Pekan lalu, Brent melonjak hampir 12 persen, sementara WTI terangkat hampir 9,0 persen.

Shanghai telah memasuki penguncian dua tahap dari 26 juta orang pada Senin, 28 Maret 2022 dalam upaya untuk mengekang penyebaran Covid-19. Para pejabat menutup jembatan dan terowongan serta membatasi lalu lintas jalan raya.

"Ketakutan bahwa penguncian dapat menyebar dikombinasikan dengan likuidasi yang lama telah mengakibatkan penurunan pasar lebih lanjut," kata Andrew Lipow, Presiden Lipow Oil Associates di Houston.

Permintaan minyak di Cina, importir minyak mentah terbesar secara global, diperkirakan 800.000 barel per hari (bph) lebih rendah dari biasanya pada April, kata Bjarne Schieldrop, kepala analis komoditas di bank SEB.

Harapan untuk kemajuan dalam negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina, yang dapat dimulai di Turki pada Selasa, juga membebani harga.

Namun, analis memperkirakan sentimen lebih bullish ketika Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, bertemu pada Kamis, 31 Maret 2022, untuk membahas rencana peningkatan 432.000 barel per hari pada kuota produksi.