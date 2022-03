IHSG Sesi I Ditutup di Level 7.029, Telkom Diminati Investor Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada sesi pertama bertengger di level 7.029, Senin, 28 Maret 2022. Angka tersebut lebih tinggi 0,37 persen dari penutupan pada Jumat, 25 Maret 2022.

Tim Analis Samuel Sekuritas menyoroti emiten saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Emiten dengan kode TLKM ini menjadi saham yang paling diminati investor asing di sesi pertama hari ini (Rp 185,2 miliar), disusul saham BBNI (Rp 60,4 miliar), dan ANTM (Rp 49,7 miliar).

“Sementara itu, saham Bank BCA (BBCA) menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell asing sebesar Rp213 miliar, disusul BMRI (Rp 18,2 miliar) dan ARTO (Rp 14,5 miliar),” kata Tim Analis Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 28 Maret 2022.

Pada bursa Indonesia, sebanyak 269 saham menguat, 220 melemah, dan 216 stagnan pada sesi pertama ini dengan nilai transaksi mencapai Rp 7,3 triliun. Sedangkan di bursa Asia, Samuel Sekuritas melihat gerakan yang bervariasi; Shanghai melemah -0,13 persen, begitu juga Nikkei (-0,33 persen), sementara Kospi (+0,08 persen), Hang Seng (+1.30 persen) dan STI (+0,35 persen) menguat pada pukul 11.31 WIB.

Sedangkan pada bursa Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Jumat, 25 Maret 2022 lalu ditutup cenderung menguat, seperti: Dow Jones menguat +0.44 persen, S&P 500 menguat +0.51 persen, sedangkan Nasdaq melemah -0.16 persen.

“Pasar AS masih menguat bahkan ditengah ketidakpastian situasi Rusia-Ukraina masih berlanjut dan posisi hawkish the Fed, mengindikasikan keyakinan investor terkait prospek ekonomi AS ke depan,” ungkap Samuel Sekuritas.

Saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

YPAS (+24,7 persen ke Rp 705 per saham). HITS (+20,1 persen ke Rp 655 per saham). INDX (+15,5 persen ke Rp 430 per saham). NASI (+11,1 persen ke Rp 380 per saham). BPFI (+10,9 persen ke Rp 710 per saham).

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) yaitu:

TRJA (-6,9 persen ke Rp 484 per saham). BAUT (-6,9 persen ke Rp 81 per saham). MOLI (-6,8 persen ke Rp 352 per saham). SGER (-6,8 persen ke Rp 2.030 per saham). KJEN (-6,8 persen ke Rp 356 per saham).

FAIZ ZAKI

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.