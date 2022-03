Silmy Karim Diangkat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Trisakti

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Alumni Trisakti atau IKA Trisakti mengangkat ketua umum baru. Silmy Karim diangkat sebagai Ketua Umum IKA Trisakti sesuai keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA LB) yang dihadiri 200 peserta di Jakarta, pada Ahad, 27 Maret 2022.

“Sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Silmy Karim sebagai Ketua Umum IKA Trisakti. Kami yakin di bawah pimpinan Silmy, IKA Trisakti dapat lebih maju, solid, dan memberikan manfaat kepada seluruh anggotanya,” kata Ketua Dewan Pengawas IKA Universitas Trisakti Feri Wirsamulia melalui siaran pers.

Feri mengatakan, sebelumnya Ketua Sidang Definitif RUA LB IKA Trisakti dari Fakultas Hukum, Rivai Kusumanegara membacakan 11 rekomendasi suara dari Ikatan Alumni Trisakti yang mengusulkan Silmy Karim sebagai Ketua Umum IKA Trisakti. Akhirnya Silmy Karim terpilih secara aklamasi.

Silvy Karim diangkat sebagai Ketua Umum IKA Trisakti untuk meneruskan kepemimpinan Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri. Silvy menjabat Ketua Umum IKA Trisakti untuk periode 2021 hingga 2025.

Ketua Steering Committee Andika Rizki menjelaskan, RUA LB dihadiri 11 anggota tetap pemilik hak suara IKA Trisakti. Adapun, 9 anggota IKA Fakultas di Universitas Trisakti, 1 IKA Pascasarjana, 4 IKA Sekolah Tinggi dan 1 Institut Trisakti yang melibatkan seluruh Ketua IKA Program Studi sebagai peserta peninjau.

Ketua Organizing Committee Todotua Pasaribu mengatakan, Silmy Karim sebagai Ketua Umum IKA Trisakti merupakan calon berkualitas tinggi yang bahkan melebihi para pimpinan sebelumnya. Menurut dia, pengalaman Silmy sebagai profesional sudah sangat terbukti dan bisa diterapkan untuk mengubah IKA Trisakti ini menjadi lebih berwarna.

“Kami yakin Silmy dapat membawa perubahan dengan pembaharuan yang signifikan untuk organisasi kebanggaan Universitas Trisakti ini,” katanya.

Jejak karier Silmy Karim

Saat ini Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Ia mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti pada 1997. Pengalamannya di perusahaan BUMN melalukan berbagai transformasi.

Silmy juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pindad (Persero). Silmy juga berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di perusahaan afiliasi maupun multinasional seperti menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Krakatau Posco, Komisaris Utama PT Krakatau Nippon Steel Synergy, Komisaris PT GE Power Solution Indonesia, Komisaris Utama di MAN Diesel & Turbo Indonesia, Advisor di PT Freeport Indonesia, dan Komisaris Independen di Carrefour Indonesia.

Sepanjang kariernya, Silmy mendapat berbagai penghargaan di antaranya Bintang Dharma Pertahanan dari Kementerian Pertahanan pada 2014, The Best CEO in Change Leadership dari Anugerah BUMN 2022, The Best CEO on Turnaround dari Anugerah BUMN tahun 2020, The Best CEO in Strategic Alliance dari Anugerah BUMN tahun 2018, The Best CEO in Steel Category dari The Iconomics pada 2021, dan Top CEO in Strategic Leadership dari Bisnis Indonesia pada 2021.

RISMA DAMAYANTI

Baca: Formappi Nilai DPR Tak Profesional Soal Pengusiran Dirut Krakatau Steel

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu