Terkini Bisnis: Bitcoin Melonjak ke Rp 638 Juta, Jam Kerja ASN saat Ramadan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Ahad siang, 27 Maret 2022 dimulai dari lonjakan harga Bitcoin yang diikuti oleh sejumlah aset kripto lainnya.

Kemudian ada berita tentang prediksi puncak arus mudik dan jam kerja ASN saat Ramadan 2022. Lalu ada staf khusus Sri Mulyani yang menanggapi Juragan 99 mendatangi kantor Ditjen Pajak dan alasan Bambang Trihatmodjo enggan membayar utang Sea Games Rp 35 miliar.

1. Hari Ini, Bitcoin Melonjak ke Rp 638 Jutaan Diikuti Ethereum Cs, Apa Pemicunya?

Situs coingecko.com menunjukkan harga Bitcoin pada hari ini, Ahad, 27 Maret 2022, mencapai US$ 44.506,5 atau sekitar Rp 638 jutaan (asumsi kurs Rp 14.343 per dolar AS). Harga aset kripto ini menguat 6,3 persen dalam sepekan terakhir.

Aset kripto dengan pasar terbesar tersebut pernah menembus level tertinggi pada awal November 2021 di US$ 69.045 atau Rp 990 jutaan.

Tak hanya Bitcoin, sejumlah aset kripto lainnya seperti Ethereum, BNB, Cardano hingga Dogecoin pun melonjak. Harga Ethereum (ETH) kini, misalnya, mencapai US$ 3.144,25 atau sekitar Rp 45 jutaan. Nilai tersebut naik 6,8 persen dibanding pekan lalu.

