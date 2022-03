Hari Ini, Bitcoin Melonjak ke Rp 638 Jutaan Diikuti Ethereum Cs, Apa Pemicunya?

TEMPO.CO, Jakarta - Situs coingecko.com menunjukkan harga Bitcoin pada hari ini, Ahad, 27 Maret 2022, mencapai US$ 44.506,5 atau sekitar Rp 638 jutaan (asumsi kurs Rp 14.343 per dolar AS). Harga aset kripto ini menguat 6,3 persen dalam sepekan terakhir.

Aset kripto dengan pasar terbesar tersebut pernah menembus level tertinggi pada awal November 2021 di US$ 69.045 atau Rp 990 jutaan.

Tak hanya Bitcoin, sejumlah aset kripto lainnya seperti Ethereum, BNB, Cardano hingga Dogecoin pun melonjak. Harga Ethereum (ETH) kini, misalnya, mencapai US$ 3.144,25 atau sekitar Rp 45 jutaan. Nilai tersebut naik 6,8 persen dibanding pekan lalu.

Sementara BNB menguat 4,6 persen menjadi US$ 415,86 atau bila dirupiahkan senilai Rp 5,9 jutaan. Adapun Cardano (ADA) melejit 35,2 persen menjadi US$ 1,15 atau Rp 16.500-an Sedangkan Dogecoin (DOGE) naik 14 persen menjadi US$ 0.136006 atau Rp 2.008.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono mengatakan, pasar kripto tengah diterpa banyak sentimen positif, sehingga bisa melakukan pemulihan. Tak sedikit investor kawakan, kata dia, yang melakukan aksi akumulasi sejak pertengahan pekan.

Selain itu, kata Afid, aksi beli juga didukung oleh kabar positif mengenai adopsi kripto dari Rusia. Majelis Rendah Parlemen Rusia, misalnya, mengatakan bahwa negaranya siap menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin untuk transaksi minyak dunia dan sumber daya alam lainnya.