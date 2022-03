IHSG All Time High Pekan Ini, Kapitalisasi Pasar Bursa Tembus Rp 8.800 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 24 Maret 2022 ditutup pada posisi 7.049,685 dan merupakan rekor tertinggi sepanjang masa. IHSG pekan ini ditutup pada posisi 7.002,532, meningkat 0,68 persen dari posisi 6.954,965 pada penutupan perdagangan pekan lalu.

"Kapitalisasi pasar Bursa turut mencatatkan kenaikan sebesar 0,93 persen menjadi Rp 8.812,308 triliun dari Rp 8.731,255 triliun pada pekan sebelumnya," kata Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yulianto Aji Sadono dalam siaran pers, Sabtu malam, 25 Maret 2022.

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian Bursa turut meningkat sebesar 14,50 persen menjadi 25,137 miliar saham dari 21,954 miliar saham pada pekan sebelumnya. Perubahan terjadi pada rata-rata frekuensi harian Bursa sebesar 3,80 persen menjadi 1.282.303 transaksi dari 1.332.906 transaksi pada penutupan pekan lalu.

Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa juga berubah sebesar 15,33 persen menjadi Rp 13,975 triliun dari Rp 16,506 triliun pada pekan sebelumnya

Investor asing pada perdagangan Jumat mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp 1,219 triliun dan sepanjang tahun 2022 investor asing mencatatkan beli bersih sebesar Rp 28,724 triliun.

Selama sepekan, Bursa Efek Indonesia diramaikan oleh pencatatan 1 (satu) saham perdana, 2 (dua) obligasi dan 1 (satu) sukuk. Pada 21 Maret 2022, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) mencatatkan sahamnya di papan pengembangan sebagai perusahaan tercatat ke-12 tahun 2022 dan ke-778 di BEI sampai saat ini.

BIKE bergerak pada sektor Consumer Cyclicals dengan sub sektor Leisure Goods. Adapun Industri dan sub industri BIKE adalah Sport Equipment and Hobbies Goods.

