Pengadaan Barang dari UMKM, Bappenas Minta Pemda Tak Fokus Harga Murah

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong daerah untuk menciptakan efektivitas belanja sekaligus mendorong peran sentral dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk setiap program pembangunan.

Suharso mengatakan hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Daerah boleh membantu pengusaha lokal untuk memperoleh sertifikasi untuk masuk ke LKPP. Jangan sampai, UMKM kita ikut pengadaan barang tapi mereka impor dari Cina,” katanya dalam rilis, Rabu, 23 Maret 2022.

Menurutnya, kebijakan harga harus dipertimbangkan. Orientasinya bukan dari harga termurah melainkan penyediaan lapangan pekerjaan dan menunjang ekonomi bagi daerah. “Itu yang penting,” kata Menteri Suharso.

Dia mengatakan alternatif pendanaan untuk program pembangunan menjadi salah satu fokus pembahasan Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Wilayah Sumatra–Nusa Tenggara Barat di Batam, Kepulauan Riau pada Rabu, 23 Maret 2022.

“Saya sebenarnya lebih suka kalau pemerintah daerah punya gagasan out of the box yang Bappenas bisa bantu dalam hal financial model-nya. Tidak selamanya harus APBN karena anggaran kita relatif kecil,” katanya.

Menteri Suharso mengatakan merasa senang ketika Gubernur Sumatra Utara mengusulkan sport city yang membutuhkan anggaran sekira Rp 100 triliun. Namun, dengan APBN hanya memakan Rp 8 triliun. “Itu akan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Menteri Suharso.