Harga Minyak Dunia di Atas USD 110, Berapa Harga Keekonomian Pertamax Saat Ini?

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI menyebutkan bahwa harga minyak dunia saat ini masih tinggi, di atas US$ 110 per barel. Tingginya harga minyak mentah berdampak pada harga produk atau Bahan Bakar Minyak (BBM).

Namun, pemerintah tetap menjaga harga BBM Pertalite Rp 7.650 per liter. Sebab, BBM jenis ini paling banyak dikonsumsi masyarakat.

"Indonesia Crude Pri atau ICP sementara masih tinggi, di atas US$ 114 per barel. Harga minyak Brent lebih tinggi lagi. Tingginya harga minyak tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi harga penyediaan BBM.," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Agung Pribadi dalam rilis, Ahad, 20 Maret 2022.

Dia mengatakan untuk melindungi masyarakat, BBM bersubsidi seperti misalnya solar, minyak tanah, dan BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat seperti Pertalite harganya tetap dijaga.

Kemudian, bagaimana dengan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, berapa harga keekonomiannya di tengah tingginya harga minyak dunia?

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) atau ICP Februari 2022 US$ 95,72 per barel. Angka sementara ICP Maret 2022 sampai tanggal 17 US$ 114,77 per barel. Agung menyebutkan batas atas harga jual jenis BBM umum RON 92 atau Pertamax untuk Maret 2022 Rp 14.526 per liter.