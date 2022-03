Jokowi Mau Tiap Negara Bisa Saling Bantu dalam Transisi Energi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan negara yang memiliki beban berat untuk transisi energi harus dibantu dan diberikan kemudahan. Sebaliknya, negara yang sudah siap bisa jalan terlebih dahulu sambil membantu negara lain yang belum mampu.

"Kita harus membangun lebih banyak kolaborasi," kata dia saat memberikan sambutan dalam S20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition pada Kamis, 17 Maret 2022.

Jokowi mengatakan transisi energi bukan hanya tentang perubahan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan, Transisi juga menyangkut aspek yang kompleks dari ilmu pengetahuan, teknologi, sosial ekonomi, dan lingkungan.

Eks Wali Kota Solo ini menganggap ada tiga tantangan dalam transisi energi. Pertama terkait dengan akses energi bersih, di mana tidak semua warga dunia memiliki akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.

"Kita harus mendorong energi bersih untuk semua, terutama energi untuk elektrifikasi dan clean cooking, leaving no one behind," kata dia.

Tantangan kedua yaitu masalah pendanaan. Transisi energi, kata dia, membutuhkan dana sangat besar dan proyek-proyek baru yang butuh investasi baru. Oleh sebab itu, Jokowi menilai butuh eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta harga yang kompetitif dan tidak membebani masyarakat.