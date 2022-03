MotoGP Bikin Harga Tanah di Mandalika Naik 10 Kali Lipat, Berapa per Meter?

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggaraan MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), berdampak pada naiknya harga tanah di kawasan sekitar.

Head of Research & Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan popularitas Mandalika sebagai The Next Bali membuat banyak wisatawan berkunjung ke Pulau Lombok. Alhasil, banyak pengembang melihat Mandalika sebagai target potensial sehingga memicu lebih banyak transaksi tanah.

"Hal ini memicu lebih banyak transaksi yang mengakibatkan nilai tanah di sekitar Kawasan Mandalika meningkat secara eksponensinal belum lama ini," ujarnya dikutip dalam Market in Minutes Savills Research, Rabu, 16 Maret 2022.

Pada tahap awal pembangunan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), harga tanah di area permukiman Kuta, Lombok, berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per 100 meter persegi atau Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per meter persegi.

Namun, setelah MotoGP 2022 diumumkan akan digelar di Sirkuit Mandalika, nilai tanah di area yang sama meningkat sepuluh kali lipat menjadi Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per 100 meter persegi atau Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per meter persegi.

Untuk harga tanah yang berdekatan dengan Zona Ekonomi Khusus (KEK) misalnya, harganya bisa mencapai Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per 100 meter persegi.