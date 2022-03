Empat Rekomendasi Motor Bebek Terbaik Honda

INFO BISNIS-Perkembangan dunia membuat segala menjadi lebih cepat dan efisien. Masyarakat tidak mau lagi bersusah-susah payah melakukan sesuatu dikarenakan banyak sekali opsi yang membuat aktivitas menjadi lebih cepat dan praktis.

Jika dulu waktu tempuh yang dilalui seseorang menuju satu tempat lang memakan waktu yang cukup lama dikarenakan belum ada kendaraan yang mendukung. Sekarang, banyak sekali opsi, mulai dari pesawat, kereta api, kapal laut, mobil, hingga sepeda motor.

Namun, kalau dilihat minat masyarakat Indonesia, motor menjadi transportasi yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia karena ukurannya yang kecil sehingga membuat aktivitas efisien dan harganya yang terjangkau. Untuk jenis motor sendiri beragam, mulai dari matic, sporty, hingga motor bebek.

Meski kepopuleran motor bebek sedikit menurun dikarenakan kehadiran motor matic yang lebih efisien dan nyaman saat dikendarai, tidak sedikit orang-orang yang masih setia memakai motor bebek karena memiliki performa yang lebih bertenaga dan keiritan bahan bakarnya. Jika Anda salah satunya, berikut empat rekomendasi motor bebek milik perusahaan Honda terbaik yang bisa Anda pilih!

1.Honda Supra X 125

Rilis pada 2005, sudah 10 tahun lebih Honda Supra X 125 hadir untuk masyarakat Indonesia. Meskipun motor yang berumur tua, nyatanya Supra X menjadi salah satu motor bebek yang banyak diminati masyarakat .

Supra X 125 menggunakan transmisi manual dan mengandalkan rantai sebagai penggerak sehingga transfer tenaga dari mesin menuju roda jauh akan lebih spontan. Anda sebagai pengendara tinggal menyesuaikan kecepatan motor dengan gigi transmisi. Selain itu, keunggulan lainnya yakni motor tipe bebek dengan konsumsi bensin yang lebih irit, loh! Pas buat Anda yang gemar melewati medan-medan ekstrim atau mungkin sering membawa beban yang berat.

Maka memilih motor yang satu ini merupakan pilihan yang pas karena Honda Supra X 125 sangat bisa diandalkan selama transmisi Anda atur sesuai kebutuhan maka tenaga mesin dan torsi dapat dimaksimalkan. Selain itu, rantai pada Honda Supra X 125 juga lebih tahan terkena air, debu, oli, dan kotoran, loh! Harganya juga terbilang terjangkau, Anda bisa langsung cek di aplikasi Blibli, ya!

2.Honda Sonic 150R

Honda Sonic 150R dilengkapi mesin berkapasitas 149, 16 cc yang telah dipadu padankan dengan Programmed Fuel Injection, sehingga dapat menekan penggunaan bahan bakar dan menciptakan gas emisi yang ramah akan lingkungan sekitar.

Karena mesin yang digunakan, motor ini memberikan performa yang cepat dan tangguh juga! Oh iya, motor ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 16 Ps pada 9.000 RPM dengan torsi 13,5 NM pada 6.500 RPM, loh!

Motor ini memiliki ukuran 1.994 x 699 x 977 mm dengan jarak sumbu roda sebesar 1.275 mm. Rangka yang digunakan pada motor ini berjenis Twin Perimeter Frame sehingga memiliki kehandalan dalam handling dan manuver yang tinggi.

3.Honda Blade 125 Fi

Memiliki tampilan yang elegan dengan body yang sporty, motor ini sudah diikuti dengan mesin 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal dengan kapasitas mesin 125 cc sehingga performanya cukup tangguh dan irit bahan bakar.

Dengan memiliki mesin tersebut, Honda Blade 125 Fi dapat mengeluarkan tenaga mencapai 7.40 kw secara maksimal atau setara dengan putaran mesin mencapai 8.00 rpm. Pada torsi, motor ini mampu mencapai 9.30 nm atau setara dengan putaran mesin 4.000 rpm.

Selain itu, motor yang memiliki body sporty ini telah dilengkapi teknologi New Front Winker Lamp, Sayap New 3D Leg Shield, dan New Trail Light & Rear Grip. Bagi Anda yang kesehariannya membawa barang dengan muatan yang tidak sedikit, motor ini memiliki bagasi yang lebih luas.

Kelebihan lain motor ini memiliki kapasitas bahan bakar yang lebih banyak, knalpot dilengkapi pelindung panas, sistem pengereman menggunakan New Double Disc Brake, dan memiliki Auto Secure Key Shutter sebagai fitur keamanannya.

4.Honda Revo Fi

Merupakan generasi penerus keluarga Revo, Honda Revo Fi memiliki teknologi mesin Fuel Injection sehingga bahan bakar lebih irit tanpa mengurangi tenaga dari mesin yang ada. Motor ini dibekali mesin 4 langkah SOHC dengan kapasitas mencapai 110 cc Fuel Injection. Mesin tersebut juga dihadirkan dengan sistem pendingin udara yang dapat memenuhi standar emisi gas buang Euro 3.

Motor ini dapat menghasilkan daya sebesar 7.500 rpm dan torsi maksimal mencapai 6.000 rpm. Berpindah ke dimensi, motor ini memiliki panjang sekitar 1.919 mm, lebar 709 mm, dan tinggi 1.080 mm. Sementara, jarak sumbu roda motor berkisar 1.277 mm dengan bodi yang memiliki berat kosong sebesar 97.5 kg.

Itulah beberapa rekomendasi motor bebek merek Honda yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Semua motor bebek tersebut dapat Anda temukan di Blibli, tentunya akan ada banyak promo serta diskon menarik menanti Anda!(*)