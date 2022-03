Atasi Masalah Minyak Goreng, Luhut Mau Data Kelapa Sawit Diintegrasikan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin data produksi hingga pemasaran kelapa sawit terintegrasi antar-kementerian dan lembaga. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng.

“Bauksit, kelapa sawit, yang sekarang bermasalah itu akan dimonitor dengan (teknologi) digital,” ujar dia dalam acara Digital Economy Working Group (DEWG) di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022.

Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah membuat Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) untuk merapikan tata-kelola komoditas dari hulu sampai hilir. Sistem yang sama akan diperluas untuk berbagai komoditas, termasuk kelapa sawit, bauksit, hingga nikel.

Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah bisa mencegah praktik curang dalam bisnis komoditas utama seperti penimbunan stok. Di sisi lain, kata dia, pemerintah bisa meningkatkan nilai tambah dari pendapatan pajak karena sistem tata-kelola bisnis ini lebih efektif.

“Sekarang orang tidak bisa main-main lagi. Data ESDM dan Bea Cukai (dari komoditas) yang keluar akan terekam. Tidak ada selisih angka. Pajak kita pasti lebih tinggi dari target,” ucap Luhut.

Dia membenarkan sejumlah produksi komoditas utama di Indonesia kini masih penuh dengan masalah. “Masih banyak yang liar-liar,” kata dia mengumpamakan.

Masalah kelangkaan minyak terjadi sejak pemerintah menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu dengan mekanisme subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kebijakan itu berlaku mulai efektif 19 Januari dan merupakan respons atas peningkatan harga acuan crude palm oil (CPO).

Peningkatan harga CPO sebelumnya tekah mendorong harga minyak goreng menembus lebih dari Rp 20 ribu per liter. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga minyak goreng pada Desember 2021 naik 34 persen dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Pada Desember 2020, harga eceran minyak goreng Rp 15.792 per liter, sedangkan pada Desember 2021 sudah mencapai Rp 21.125 per liter.

Dianggap tak efektif, kebijakan minyak satu tersebut diganti dengan aturan harga eceran tertinggi (HET) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022. Beleid ini juga dibarengi kewajiban domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Melalui aturan itu, pemerintah mewajibkan produsen memenuhi tingkat kebutuhan dalam negeri jika ingin mengekspor minyak goreng. Volume pemenuhan kebutuhan domestik ini 20 persen dari total volume ekspornya. Artinya, jika tak memenuhi kewajiban DMO 20 persen, pemerintah tidak akan membuka keran ekspor. Setelah aturan terbit, minyak goreng malah makin raib di supermarket sampai pasar tradisional.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

