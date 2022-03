Pelaku Pasar Wait and See, Kurs Rupiah Melemah di 14.333 per Dolar AS Hari Ini

Petugas penukaran mata uang asing tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat tipis 5 poin atau 0,03 persen ke level 14.200. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah melemah 32 poin terhadap dolar Amerika Serikat menjadi Rp 14.333 pada perdagangan Senin sore, 14 Maret 2022. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menyatakan anjloknya kurs rupiah kebanyakan dipengaruhi oleh sentimen di dalam negeri.

Ibrahim menyatakan para pelaku pasar mengambil sikap wait and see. Mereka terus memantau perkembangan data ekonomi yang akan dirilis dalam minggu ini. Data yang dinanti pasar terutama adalah neraca perdagangan, termasuk nilai ekspor dan impor pada bulan Februari 2022 yang akan dirilis esok hari.

"Neraca diperkirakan kembali surplus sebesar US$ 1,80 miliar, ekspor 37,1 persen year on year (yoy), impor 44,9 persen year on year (yoy),” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis.

Ia memprediksi impor akan tetap tumbuh tinggi karena aktivitas masyarakat yang tidak banyak terdampak oleh meningkatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron.

Adapun pada neraca perdagangan bulan Februari lalu tercatat surplus sebesar US$ 930 juta dengan nilai ekspor mencapai US$ 19,16 miliar atau naik 25,31 persen secara tahunan. Sementara nilai impor mencapai US$ 18,23 miliar, tumbuh 36,77 persen dari Januari 2021.

Kenaikan kuota wajib pasok atau Domestic Market Obligation (DMO) minyak sawit mentah atau CPO menjadi 30 persen untuk minyak kelapa sawit, menurut dia, justru mengerek harga komoditas itu lebih tinggi lagi. “Kondisi serupa terjadi di komoditas lainnya yang juga mengalami kenaikan harga,” ujarnya.