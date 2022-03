Turun Seribu, Harga Emas Antam Rp 1,009 Juta per Gram

TEMPO.CO, Jakarta -Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) turun seribu menjadi Rp 1.009.000 per gram pada pukul 08.20 WIB, Senin, 12 Maret 2022. Kemarin, harganya terpantau tidak berubah di harga Rp 1.010.000 per gram, setelah koreksi tajam di hari Kamis lalu sebesar Rp 26 ribu dari harga Rp 1.036.000 ribu per gram.

Saat ini harganya tercatat di Butik Emas LM - Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur. “Emas Antam batangan per gram Rp 1.009.000 ribu pada 12 Maret 2022,” seperti dikutip dari situs resmi logammulia.com.

Kemungkinan harga bisa berbeda apabila merujuk pada tempat dan merek yang berbeda. Selain itu harga di bawah ini belum termasuk pph 22 untuk pemegang NPWP yang ditambah 0,45 persen pajak dan non pemilik NPWP yang dikenakan pajak 0,90 persen.

Untuk harga emas dunia, hari ini terpantau tetap bertengger di US$ 1.987,99 per troy ons menurut situs goldprice.org. Sedangkan kemarin harga paling rendah tercatat berada di US$ 1.960,51 per troy ons pada Jumat, 11 Maret 2022.

Berikut rincian harga emas Antam masing-masing beratnya:

0.5 gr 554.500

1 gr 1.009.000

2 gr 1.958.000

3 gr 2.912.000

5 gr 4.820.000

10 gr 9.585.000

25 gr 23.837.000

50 gr 47.595.000

100 gr 95.112.000

250 gr 237.515.000

500 gr 474.820.000

1000 gr 949.600.000

Terkait harga emas dalam situs itu, tertulis sesuai dengan PMK No 34/PMK. 10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.