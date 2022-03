Ma'ruf Amin ke Produsen Minyak Goreng: Jangan Ekspor Jika...

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta produsen minyak goreng mengutamakan kebutuhan pasokan dalam negeri ketimbang ekspor. Imbauan itu untuk mengatasi kelangkaan stok minyak goreng di retail modern hingga pasar tradisional.

“Pengusaha jangan melakukan ekspor jika sepanjang kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi,” ujar Ma’ruf di Pasar Induk Cipinang seperti dalam rekaman yang dibagikan tim Sekretariat Wakil Presiden, Jumat, 11 Maret 2022.

Pemerintah baru saja meningkatkan angka kewajiban domestic market obligation (DMO) produsen dari 20 persen menjadi 30 persen. Artinya, pengusaha harus memenuhi 30 persen kebutuhan pasar domestik dari total ekspor sebelum mengirim stok ke luar negeri.

Ma’ruf mengimbau produsen memenuhi ketentuan DMO. Di sisi lain, ia mengingatkan para pengusaha untuk tidak menimbun stok yang ada lantaran pemerintah akan menindak tegas.

“Penegakan hukum secara tegas (akan dilakukan) kalau ada spekulan bermain dan menyimpan (minyak goreng),” ucap Ma’ruf.

Ma’ruf memastikan saat ini pemerintah belum mengubah peraturan harga acuan tertinggi (HET) untuk minyak goreng, baik yang berbentuk kemasan sederhana, medium, maupun curah. Harga minyak goreng curah per liter diatur Rp 11.500, minyak goreng medium Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 14 ribu per liter.

Ketentuan harga, kata Ma’ruf, telah mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Selain menyinggung masalah minyak goreng, Ma’ruf memastikan pasokan komoditas pokok, seperti beras dan daging, aman menjelang Ramadan.

Ia mengatakan pemerintah memastikan agar stabilitas harga bahan pokok dan minyak goreng terjaga di tengah tingginya permintaan untuk konsumsi menjelang hari raya. “Tugas pemerintah menjaga stabilitas harga, jangan sampai harga naik memberatkan konsumen, tapi juga jangan terlalu murah karena akan merugikan produsen,” ucap dia.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

