Angkasa Pura I Catat Pertumbuhan Jumlah Penumpang 59 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura I mencatat telah melayani 6.090.015 penumpang selama dua bulan berjalan di 2022. Tercatat pertumbuhan jumlah penumpang terlayani sebesar 59 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2021.

"Ada 3.837.358 penumpang terlayani di 15 bandara kelolaan Angkasa Pura Airports di 2021," kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam rilis. Rabu, 9 Maret 2022.

Hal yang sama turut terjadi pada jumlah pergerakan pesawat udara. Tercatat ada 67.173 pergerakan pesawat terlayani pada periode Januari-Februari 2022. "Pada periode yang sama di 2021, ada 62.040 pergerakan pesawat terlayani," katanya.

Melihat perbandingan jumlah tersebut, terdapat pertumbuhan jumlah pergerakan pesawat udara 8,3 persen. Statistik pada lalu lintas kargo di 15 bandara kelolaan turut mengalami pertumbuhan. Pada 2022 ada 74.217.313 kg kargo dan 70.845.408 kg kargo di 2021. "Tumbuh sebesar 4,8 persen," ucapnya.

Khusus untuk catatan selama 28 hari di Februari 2022, Angkasa Pura I mencatat telah melayani 2.591.586 penumpang; 30.637 pergerakan pesawat udara; serta 34.855.255 kg kargo di 15 bandara yang dikelola.

Sementara itu, di Februari 2021, Angkasa Pura I melayani 1.717.379 penumpang; 28.332 pergerakan pesawat udara; serta 2.094.679 kg kargo telah terlayani.

Jika dilakukan perbandingan, maka masing-masing terdapat pertumbuhan sebesar 51 persen untuk pergerakan penumpang; 8,1 persen untuk pergerakan pesawat udara; serta 5,4 persen untuk trafik kargo.

"Berdasarkan catatan, statistik lalu lintas angkutan udara di 15 bandara yang kami kelola mencatatkan catatan positif jika dibandingkan dengan catatan di 2021 lalu," kata Faik.

Menurutnya, hal ini menunjukkan mulai kembalinya kepercayaan warga masyarakat untuk bepergian dengan moda transportasi udara. "Hal ini tentunya kami barengi dengan penerapan protokol kesehatan di bandara secara ketat. Kami turut mengimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan baik pada tahap pra dan post-journey," ucap Faik.

Selama Februari 2022, 15 bandara kelolaan Angkasa Pura I melayani rata-rata harian penumpang sebanyak 92.557 penumpang per hari; 1.094 pergerakan pesawat per hari, dan 1.244.831 kg pergerakan kargo per hari.

"Ke depannya, kami semakin optimis dengan prospek pertumbuhan trafik penumpang dan penerbangan," katanya.

Faik mengatakan dengan kembali beroperasinya penerbangan reguler rute internasional di Bali, serta dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022, Angkasa Pura percaya akan mampu memberi dampak yang sangat positif terhadap peningkatan trafik penumpang secara umum, serta khususnya di 15 bandara yang dikelola.

"Kami berkomitmen untuk secara konsisten memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi mewujudkan penerbangan yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh pengguna jasa," kata Direktur Utama Angkasa Pura I tersebut.

MUTIA YUANTISYA

