Pasca Lockdown Australia, Tingkat Keterisian Hotel SKYE Suites di Atas 80 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Area Director of Sales & Marketing SKYE Suites Ari Foo mengaku sangat bersemangat menghadapi tahun 2022. "Kinerja semua hotel SKYE Suites pasca lockdown berhasil mencapai okupansi di atas 80 persen,” kata Foo dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 7 Maret 2022.

SKYE Suites adalah hotel inovatif dari pengembang properti Crown Group. SKYE harapannya bisa menciptakan pengalaman resor perkotaan yang terinspirasi artsitektur luas dan mewah.

Australia baru membuka pintu perbatasan internasionalnya pada 21 Februari 2022 setelah hampir dua tahun lockdown. Negeri kangguru itu mengandalkan tingkat vaksinasi COVID-19 yang tinggi untuk hidup dengan pandemi ketika infeksi menurun.

Menurut penelitian dari Perusahaan Commercial Real Estate Services (CBRE), terlepas dari lockdown Covid serta penutupan perbatasan domestik dan internasional, transaksi perhotelan tetap meningkat yang mencapai Rp 10 triliun pada tahun 2021.

Wisatawan domestik akan terus mendukung pasar regional, sementara aktivitas perusahaan akan mulai pulih pada Q1 2022 dan akan terus berlanjut saat Australia “gets back to business” Perjalanan internasional mulai kembali normal secara bertahap dengan ekspektasi dari IATA yang memprediksi tingkat capaian 2019 akan kembali tercapai pada tahun 2023 atau 2024.

SKYE Suites bekerja sama dengan Channel 9 dalam sebuah acara TV Reality Show Australia Married at First Sight Musim ke 9. Untuk tahun ketiga secara berturut-turut, para pasangan dalam Married at First Sight akan tinggal di SKYE Suites Sydney untuk memulai perjalanan hidup bersama mereka sebagai pasangan suami istri. Married at First Sight adalah program TV Reality Show paling populer di Australia. Acara ini disaksikan lebih dari 1,5 juta pemirsa per episode nya.

Para pasangan suami istri tersebut akan menikmati gaya hunian mewah yang ditawarkan oleh SKYE Suites dengan luas kamar hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kamar hotel tradisional. Semua kamar memiliki balkon dengan akses ke udara segar dan suasana resor dengan fasilitas tambahan termasuk kolam renang bertema "gua es", spa, dan gym. SKYE Suites Sydney juga terletak di pusat kota Sydney, dekat Pelabuhan Darling dan Barangaroo.

Foo menjelaskan sejak pertama kali didirikan pada tahun 2017, di Parramatta, SKYE Suites telah berhasil membuka hotel keduanya di Sydney CBD pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 SKYE Suites ketiga resmi dibuka di kawasan Green Square.

Semua lokasi SKYE Suites menjadi salah satu pilihan favorit untuk staycation dan juga hot spot yang Instagramable. Sebagai contoh, kolam renang indoor bertema gua es di SKYE Suites Sydney menjadi sangat terkenal di kalangan warga Sydney untuk diunggah di Instagram mereka.

Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan peringkat terbaru dari TripAdvisor. SKYE Suites Sydney dan SKYE Suites Green Square berhasil menempati peringkat 41 dan 64 dari 206 hotel di Kota Sydney di mimggu pertama bulan Maret 2022.

“SKYE Suites telah dirancang tidak hanya untuk kebutuhan para tamu kami saat ini, tetapi juga untuk kebutuhan mereka di masa depan. Kami cukup beruntung telah membangun SKYE Suites untuk masa depan dan tidak perlu melakukan sesuatu yang drastis untuk membuatnya sesuai dengan lingkungan saat ini dan norma baru,” kata CEO Crown Group, Iwan Sunito.

“COVID dengan cepat mengubah keinginan dan kebutuhan akan fitur futuristik seperti lebih banyak ruang, elemen alami, dan pengalaman menyeluruh tepat di ujung jari Anda dan saya pikir ini adalah tren hotel yang hanya akan semakin penting di masa depan,” kata Iwan Sunito.

