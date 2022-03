Rilis NFT, Wladimir Klitschko Akan Donasikan untuk Palang Merah Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda tinju Ukraina dan juara dunia kelas berat dua kali Wladimir Klitschko akan merilis koleksi token non-fungible (NFT) untuk mendukung upaya Ukraina menghadapi invasi Rusia. Hasil dari koleksi akan disumbangkan ke Palang Merah Ukraina dan UNICEF.

Koleksi NFT berjudul “Vandalz for Ukraina: WhIsBe x Wladimir Klitschko,” dibuat dalam kemitraan dengan artis WhIsBe, dan akan tersedia untuk dicetak dalam model harga berjenjang seharga US$ 100, US$ 1.000, dan US$ 10.000.

"Ini adalah inisiatif yang luar biasa, dukungan melalui seni untuk melayani orang-orang yang menderita. Seni bisa menjadi indah di banyak tingkatan ketika digunakan untuk melayani kemanusiaan." ujar Wladimir Klitschko.

Wladimir dan saudaranya yang merupakan wali kota Kiev saat ini sekaligus mantan petinju juara, Vitali, telah menjadi simbol perlawanan militer Ukraina. Sebab, keduanya memilih untuk bertarung di garis depan meskipun status selebriti mereka.

Koleksi NFT tersebut adalah salah satu dari banyak proyek terkait NFT yang akan dirilis untuk mendukung Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. NFT dari bendera Ukraina dijual seharga US $6,75 juta pada 2 Maret, dan total kontribusi yang dibuat ke Ukraina melalui cryptocurrency selama perang kini telah melampaui US$ 50 juta.

“Saya bersyukur atas kesempatan untuk melayani untuk kebaikan yang lebih besar,” kata WhisBe dalam sebuah pernyataan tentang koleksi NFT yang akan didonasikan untuk Palang Merah Ukraina. “Sungguh luar biasa dapat menggunakan karya seni saya dan teknologi yang sedang berkembang ini untuk membantu orang lain yang membutuhkan dan memberikan bantuan langsung ke lokasi mana pun di dunia.”

BISNIS

