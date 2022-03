Harga Emas Antam Naik Menjadi Rp 1,013 Juta per Gram di Awal Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp 8 ribu menjadi Rp 1.013.000 per gram pada Senin, 7 Maret 2022. Kemarin, harganya terpantau berdiam di harga Rp 1.005.000 per gram, setelah kenaikan di hari Jumat lalu sebesar Rp 15 ribu dari harga Rp 990 ribu.

“Emas Antam batangan per gram Rp 1.013.000 ribu pada 7 Maret 2022,” seperti dikutip dari situs resmi logammulia.com.

Kemungkinan harga bisa berbeda apabila merujuk pada tempat dan merek yang berbeda. Selain itu harga belum termasuk PPh 22 untuk pemegang NPWP yang ditambah 0,45 persen pajak dan non pemilik NPWP yang dikenakan pajak 0,90 persen.

Untuk harga emas dunia, harga hari ini terpantau terus meningkat dan bertengger di US$ 1.992 per troy ons. Sedangkan kemarin harganya berada di US$ 1.970 per troy ons.

Berikut rincian harga emas Antam masing-masing beratnya:

0.5 gr 556.500

1 gr 1.013.000

2 gr 1.966.000

3 gr 2.924.000

5 gr 4.840.000

10 gr 9.625.000

25 gr 23.937.000

50 gr 47.795.000

100 gr 95.512.000

250 gr 238.515.000

500 gr 476.820.000

1.000 gr 953.600.000

Terkait harga emas dalam situs itu, tertulis sesuai dengan PMK No 34/PMK. 10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Kemudian harga emas batangan gift series sebagai berikut:

0.5 gr 626.500

1 gr 1.163.000

Emas Batangan Imlek

8 gr 8.824.000

Emas Batangan Selamat Idul Fitri

7 gr 7.821.000

Setiap produk emas batangan ANTAM LM telah mendapatkan Sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) untuk menjamin kualitas dan kemurnian produk. Teknologi juga dilengkapi dengan CertiEye untuk meningkatkan keamanan produk dengan sertifikat yang menyatu dengan kemasan (khusus pecahan 0,5 gram sampai dengan pecahan 100 gram).

FAIZ ZAKI

Baca juga: Marc Marquez dan Belasan Pembalap MotoGP Akan Temui Jokowi Sebelum Tanding

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.