Harga Emas Antam Tembus Rp 1 Juta, Bagaimana Pergerakan Sepekan Terakhir?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) hari ini, 6 Maret 2022, menetap di level Rp 1.005.000 per gram. Harga emas tidak bergerak sejak kenaikan Rp 15 ribu pada Sabtu, 5 Maret 2022, dari harga Rp 990 ribu menjadi Rp 1.005.000 per gram.

Harga emas saat ini tercatat di di Butik Emas LM - Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur. “Emas Antam batangan per gram Rp 1.005.000 ribu pada 6 Maret 2022,” seperti dikutip dari situs resmi logammulia.com.

Kemungkinan harga bisa berbeda apabila merujuk pada tempat dan merek yang berbeda. Selain itu harga di bawah ini belum termasuk pph 22 untuk pemegang NPWP yang ditambah 0,45 persen pajak dan non pemilik NPWP yang dikenakan pajak 0,90 persen.

Menurut pergerakan harga selama seminggu, situs logammulia.com mencatatkan harga komoditas pertambangan ini terus naik. Walaupun sempat ada penurunan harga dan tidak perubahan, namun kenaikan harga jauh lebih besar nilainya.

Harga emas Antam tercatat Rp 969 per gram pada 27 Maret 2022. Kemudian naik Rp 9 ribu ke level Rp 978 ribu per gram pada Senin, 28 Maret 2022.

Harga emas Antam sempat turun Rp 1.000 dengan harga Rp 977 ribu per gram memasuki 1 Maret 2022. Namun kenaikan pesat terjadi sebesar Rp 10 ribu menjadi Rp 987 ribu per gram lagi pada 2 Maret 2022.

Harga yang sama tidak berubah pada 3 Maret 2022. Kemudian harga mulai naik kembali Rp 3 ribu menjadi Rp 990 ribu per gram pada Jumat, 4 Maret 2022.

Lalu sampai di titik level Rp 1.005.000 ribu per gram pada kemarin hingga saat ini. Berdasarkan situs goldprice.org, harga emas internasional bergerak di harga sekitar US$ 1.906 per troy ons pada Senin 28 Februari 2022.

Kemudian naik terus sampai hari ini menjadi US$ 1.968 sampai 1.970 per troy ons. Berikut rincian harga emas Antam menurut beratnya per Minggu 6 Maret 2022.

0.5 gr 552.500

1 gr 1.005.000

2 gr 1.950.000

3 gr 2.900.000

5 gr 4.800.000

10 gr 9.545.000

25 gr 23.737.000

50 gr 47.395.000

100 gr 94.712.000

250 gr 236.515.000

500 gr 472.820.000

1000 gr 946.600.000

Terkait harga emas dalam situs itu, tertulis sesuai dengan PMK No 34/PMK. 10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Kemudian harga emas batangan gift series sebagai berikut:

0.5 gr 622.500

1 gr 1.155.000

Emas Batangan Imlek

8 gr 8.760.000

Emas Batangan Selamat Idul Fitri

7 gr 7.765.000

Setiap produk emas batangan ANTAM LM telah mendapatkan Sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) untuk menjamin kualitas dan kemurnian produk. Teknologi juga dilengkapi dengan CertiEye untuk meningkatkan keamanan produk dengan sertifikat yang menyatu dengan kemasan (khusus pecahan 0,5 gram sampai dengan pecahan 100 gram).

