Kasus Binary Option Binomo, Doni Salmanan Diperiksa Polisi Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Doni Salmanan akan diperiksa kepolisian pekan depan. Dia diperiksa sebagai terlapor dugaan penipuan dan pencucian uang binary option Binomo.

"Infonya minggu depan diperiksa," kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo dalam keterangan resminya pada Jumat, 4 Maret 2022.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Gatot Repli mengatakan, kasus pelaporan Doni Salmanan telah naik ke tahap penyidikan. "Telah diputuskan terhadap perkara DS dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan," katanya kepada wartawan, Jumat.

Gatot mengatakan sebelum menaikkan status perkara ini, polisi telah memeriksa 10 saksi. Tujuh di antaranya adalah saksi pelapor dan tiga saksi ahli.

Sama seperti Indra Kenz, Doni terancam hukuman 20 tahun penjara. Ia disangkakan pasal judi online, pencucian uang dan penipuan. Adapun pasal itu termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Lalu dijerat Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU.

Pada Kamis malam, melalui Instagramnya, Doni Salmanan mencoba untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah. "Train your mind to stay calm in every situation (latih pikiranmu untuk tetap tenang dalam segala situasi)," tulis Doni.

